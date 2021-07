Ricardo Botelho recebe prêmio por atuação no setor elétrico

Conquista do Prêmio Executivo de Valor 2021 destaca as lideranças com atuação mais relevante no ano passado

O presidente do Grupo Energisa, Ricardo Botelho, está entre os melhores líderes de empresas do país. Ele conquistou o prêmio Executivo de Valor 2021 por sua gestão no setor elétrico brasileiro, em cerimônia especial realizada na terça-feira, 20. Foram reconhecidos 24 gestores que se destacaram no ano passado em 19 setores da economia e nas categorias presidente de conselho de administração, jovem liderança, transformação digital, ativismo social e startup de sucesso.

“É uma honra estar no ranking das lideranças mais influentes do setor, ainda mais pela atuação em um ano tão desafiador como 2020, marcado pela pandemia. É também uma grande responsabilidade representar um segmento estratégico para o desenvolvimento do país. Vamos continuar com o nosso compromisso de melhorar os serviços com foco em inovação, seguindo a macrotendência de transição energética, que trará novas formas de como geramos e consumimos eletricidade”, afirma Ricardo Botelho.

Engenheiro eletrônico e com sólida formação executiva, Botelho iniciou a trajetória no setor elétrico, como responsável pelo desenvolvimento de novos negócios na Cia Força e Luz Cataguases-Leopoldina, hoje Energisa. Em 2010, o executivo assumiu a presidência da empresa que é o maior grupo privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras, incluindo o estado de Sergipe. Atualmente, a Energisa se desenvolve como uma plataforma completa de serviços de energia, no qual diversificação, descentralização, digitalização e descarbonização estão no centro da estratégia de negócios e são tendências do setor.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Por Adriana Freistas