Suspeitos de roubar e comercializar motos num site são presos em Socorro e Areia Branca

Na manhã desta quarta-feira (21), a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão contra Marcus Vinícius Barbosa dos Santos, 22, na cidade de Areia Branca, e Antônio Maurício Santos, 44, em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com inquérito instaurado na Delegacia Regional de Maruim, ambos são suspeitos de fazer parte de um grupo responsável pelo roubo de motocicletas em municípios do interior.

Segundo as informações obtidas, logo após o roubo, os veículos subtraídos eram comercializados num site de vendas. Num dos delitos averiguados, ocorrido especificamente em Maruim, no dia 28 de maio, a polícia descobriu que o dinheiro da revenda da moto roubada foi depositado numa conta utilizada por Marcus Vinícius. O veículo em questão foi recuperado e devolvido pela Polícia Civil à vítima.

Ainda de acordo com as investigações, Marcus é suspeito de ter roubado uma moto nas imediações do Povoado Canta Galo, em Capela, no dia 10 de junho. Durante a ação criminosa no município, as vítimas chegaram a ser colocadas no porta-malas de um carro HB20 branco, utilizado pelos autores e pertencente a Marcus Vinícius. A moto aqui citada, que estava em poder de Antônio Maurício Santos, foi recuperada pela equipe da Delegacia Regional de Maruim e devolvida ao proprietário.

Informações e foto SSP