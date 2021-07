Uma troca que não amedronta

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A tomada do Podemos pela delegada Danielle Garcia teve uma série de contatos anteriores. Antes de chegar ao partido assumido hoje, a delegada circulou por outras legendas para consolidar sua saída do Cidadania. Um deles foi o Pros, que por pouco não caiu em suas mãos. Depois ela partiu para contatos com o Podemos, que não se iniciaram recente. As reuniões foram feitas com articuladores partidários, entre eles Vovô Monteiro e o bloco do Patriota, para que se desse uma unidade mais ampla, em razão da delegada querer manter sua aproximação com a vereadora Emília Corrêa, para formação de provável chapa para as eleições de 2022.

Não deu certo, porque o Patriota monta uma estrutura para disputar vaga de deputada federal, tendo Emília como uma das principais fontes de votos. Com a desistência, foi mantido o Podemos, mesmo que tivesse em mãos do líder do Governo, Zezinho Sobral, que foi afastado de forma deselegante. A liderança não interessava a Danielle, porque ela pretende montar uma estrutura de oposição, mantendo um bloco de direita, mas que não se vincule à estrutura do Estado. Houve a cisão natural dentro da sigla. Ontem mesmo, filiados ao Podemos não compareceram à solenidade de filiação de Danielle.

Os dois deputado estaduais e três vereadores do partido vão pedir desligamento e não terão problemas junto ao TRE, porque foi à sigla que cometeu equívocos ao provocar tamanha alteração na estrutura de comando.

Em relação ao Cidadania, o presidente nacional do partido, Roberto Freire, reclamou do senador Alessandro Vieira dessa operação com o Podemos, quando o nome da delegada constava da relação de possível candidata a deputada federal. Roberto estranhou a conduta, mas sem saber que todas as conversas para que Danielle deixasse o partido e se enfronhasse em uma nova sigla, não havia contado com a participação direta de Alessandro, que talvez tenha sido, de fato, o que mais se surpreendeu. Nos bastidores, o comentário é de que provavelmente o senador volte a se afastar da sua atual sigla e se filie a outro partido com maior estrutura a nível nacional.

A oposição não estrilou. Já não contava com nenhum dos que se moveram para tomar o Podemos. O presidente de um partido que se vincula à oposição, admite que esse grupo – liderado tanto por Alessandro, quanto por Danielle – não mete medo. E diz que essa transação atípica demonstra a inabilidade dos dois para formação de partidos no Estado, porque não se percebe qualquer tipo de mobilização para que essas siglas revelem ascensão no Estado. Sobre isso, a informação é que Danielle foi para o Podemos exatamente pelo marasmo existente no Cidadania, que ela não concordava.

Danielle é mais ativa e expõe simpatia no trato para atrair novos filiados para a sua atual legenda, principalmente uma boa parte de alguns nomes que deixarão a sigla anterior para se acomodar no Podemos. O Cidadania poderá sofrer uma baixa, caso o senador não modifique seu estilo, já que pretende disputar o Governo. Quanto a amedrontar com candidaturas, os demais partidos não temem porque não está exposta uma força eleitoral capaz de grandes confrontos, mesmo que Alessandro tenha sido eleito para o Senado no pleito de 2018, o que são outros quinhentos.

Danielle não gostou

A delegada Danielle Garcia (Podemos) não gostou da publicação do twitter postado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), pela forma como ele expôs o fato.

*** Segundo um dos aliados, da forma que o “twitter foi postado passou a impressão de que o senador Alessandro teria atuado fortemente para que Danielle trocasse de legenda”.

*** – Isso não aconteceu de forma alguma, disse.

Por maior liberdade

Pesou na decisão de Danielle Garcia, para troca de partido, não um desligamento do senador Alessandro, mas a liberdade de adotar decisões no Podemos, inclusive no que se refere às alianças.

*** Danielle hoje dirige o Podemos e as decisões de Alessandro (Cidadania) têm que ser tratadas com ela para convencê-la a acompanhar ou não: “os dois terão que se sentar e discutir o assunto”, disse e lembrou que “a relação não é mais a mesma de antes”.

Construir novos caminhos

Durante o seu discurso, na solenidade de filiação, Danielle agradeceu ao Cidadania pelo tempo que esteve na legenda e pelo apoio à disputa pela Prefeitura de Aracaju.

*** Ela deixou claro que está se filiando ao Podemos com o objetivo de construir novos caminhos, que também podem ser contrários ao Cidadania.

Mitidieri e Zezinho

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) recebeu ontem o ex-presidente do Podemos, Zezinho Sobral, e abriu as portas do seu partido para ele: “seria um prazer tê-lo em nossos quadros”, disse.

*** Mitidieri reconheceu o trabalho de Zezinho Sobral como líder do Governo na Assembleia, acrescentando que ele “faz parte dessa nova geração de políticos sergipanos”.

Apara as arestas

A informação e de fonte conciliadora: “está sendo administrada à divergência que a vice-governador Eliane Aquino (PT) tem com o senador Rogério Carvalho”.

*** A mesma fonte diz que esse dissabor aconteceu em 2014, com as eleições estaduais, e também em relação a desacordos com o ex-governador Marcelo Déda.

*** Eliane evita falar que vota em Rogério a governador, porque primeiro quer que o grupo anuncie a escolha do candidato, através de Belivaldo Chagas.

Nenhum entendimento

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) disse que não procede que ele já trabalha sua candidatura a governado do Estado.

*** Também não é verdade que esteja com chapa montada ao lado do ex-senador Eduardo Amorim para vice e Valdevan Noventa para o Senado.

*** – Não existe nenhum entendimento, disse Valmir.

Fábio espera decisão

O presidente regional do MDB em Sergipe, deputado federal Fábio Reis, evita falar em política neste momento, mas é candidato à reeleição e está esperando as reformas ou não da legislação eleitoral.

*** Diz que integra as bases aliadas a Belivaldo Chagas (PSD) em Sergipe, e do presidente Bolsonaro em Brasília.

*** Prefere aguarda a decisão do partido mais à frente, sobre a posição na disputa pelo Planalto.

Visita a Virgílio

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, esteve com o pastor Virgínio Carvalho Neto (DEM), e desejou-lhe êxito nos 120 dias que assume o Senado, em lugar de Maria do Carmo que se licenciou por 120 dias.

*** Virgílio é segundo suplente e assume em razão da impossibilidade justificada do primeiro suplente, Ricardo Franco. Virgílio já assumiu por duas vezes o Senado e conhece o cotidiano da Casa.

Conversa com Emília

Danielle Garcia tentou levar para o Podemos, antes de assumir a direção do partido, a vereadora Emília Correa (Patriota), mas não foi possível.

*** Emília quer se manter onde está e a troca de partido se torna impossível em razão do mandato de vereadora. Emília teria que esperar a abertura de janelas para trocar de legenda.

*** Mesmo assim, as duas continuarão aliadas, em caso de Danielle disputar mandato majoritário com apoio do Patriota.

Já as convenções

A jornalista Glaice Queiroz lembra que “de ontem (20) a 01 ano serão as convenções partidárias. Nelas, os partidos lançam seus candidatos. O tempo voa”!

*** De fato, mas até lá muitas águas vão rolar, inclusive com as previsões de nomes já conhecidas. Pelo menos três que se especulam estão certos.

Rogério toma decisão

O senador Rogério Carvalho (PT) é o candidato do partido a governador de Sergipe e está conversando com lideranças sobre essa decisão tomada.

*** Rogério pretende fazer uma reunião com o partido para ouvir a militância e anunciar que vai disputar o mandato e desfazer qualquer dúvida.

*** Há algumas pequenas arestas que devem ser quebradas pelo senador.

Bareta vence Covid

O comunicado Bareta deixou o Hospital São Lucas após vencer a Covid-19, depois de enfrentar complicações pós-Covid, agora retorna para casa.

*** A saída de Bareta foi festejada por dezenas de pessoas aplaudiam a sua vitória contra a doença, além de familiares e pessoas que o acompanham no dia a dia da TV-Atalaia.

*** Na segunda-feira o produtor teatral Antônio Leite também deixou o hospital da Unimed, ao adquirir a Covid depois de vacinado. Muito bem recebido por amigos e familiares.

Balcão de negócios

Senador Rogério Carvalho (PT) diz aos Ministro da Educação: “se as crianças brasileiras não estão em sala de aula é porque o seu governo recusou quase 200 milhões de vacinas em 2020.”

*** – E quando resolveu comprar, abriu o balcão de negócios da propina, concluiu.

Um bom bate papo

Miranda Sá – Afonso Romano de Sant´Anna: “De tanto mentir tão brava/mente constroem um país de mentira diária/mente”.

Regina – Marido passa os dias em frente a hospital à espera de mulher que está na UTI com Covid-19 em Mato Grosso.

DCM Online – Átila: “Brasil parece o Dick Vigarista. Fica tentando cortar caminho com esquema que dá errado.”

Segunda dose – A segunda dose de Astrazeneca e Pfizer não terá intervalo de 60 dias, conforme analisava a Secretaria de Saúde.

Miranda Sá – Nelson Rodrigues: “Hoje é difícil não ser canalha. Falta ao virtuoso a feérica e a multicolorida variedade do vigarista”.

Mídia Ninja – Por falar em educação, é bom estudar pra poder ter uma população consciente e tirar esses caras do poder. Canalhas!

Revista Fórum – Porém, por lei, compete aos estados a decisão a respeito do retorno às aulas na rede estadual e às cidades, na rede municipal.

Emir Sade – Vice da Câmara se diz na trincheira contra Bolsonaro e que estuda aval para abrir impeachment como interino.