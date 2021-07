Vereador Artur Oliveira solicita ao IFS-Campus de Estância que promova estudos

Preocupado com a manutenção e a segurança de uma das mais importantes tradições juninas estancianas, o fabrico de fogos, o Vereador Artur Oliveira (PT) apresentou Requerimento à Diretora do IFS/ Campus de Estância, Sônia Melo, para que com compreensão da importância dessa emblemática tradição para povo de Estância, avalie com o conjunto de seus técnicos discentes e notáveis pesquisadores a implantação, no conjunto de ações inovadoras e experimentais da unidade que dirige, de um programa de pesquisa com matérias básicas de confecções de fogos artesanais (Bucapés, espadas, barco-de-foco, etc.) capaz de gerar um manual de recomendação de manipulação, confecção e finalização destes com base em técnicas amparadas nos conceitos de resolução da ciência pirotécnica, que talvez tenha eventual amparo no campo da balística, a ponto de se constituir numa bula de excelência e melhoria de segurança para essa atividade culturalmente importante para a nossa economia, cultura e turismo.

Para o parlamentar, a partir da implementação e resultados consolidados deste projeto, será possível a aplicação de oficinas capazes de gerar saldos positivos para a melhoria dos procedimentos de manipulação de materiais inflamáveis e similares que na maioria do casos são baseados na transmissão de legados e experiências plasmadas em tradições populares empíricas, sem uma escala técnica de manuseio, preparação e confecção assentada em princípios e recomendação técnico- científica, até porque é uma manifestação eminentemente popular e que, evidentemente, está sujeita a constantes riscos de falhas capazes de provocar incêndios e explosões fatais.

Fotos e texto: Assessoria