Vice-presidente de Consórcios Públicos de Turismo vai ministrar palestra para  fortalecer projeto

Nesta sexta-feira, 23 de julho, Sergipe vai receber o vice-presidente de Consórcios Públicos de Turismo da Frente Parlamentar dos Prefeitos, Edson Rodrigo. O evento vai começar às 9h30 no auditório do Senar em Aracaju e as inscrições que são gratuitas estão abertas.

Ele foi convidado e vai apresentar a proposta de parceria junto com o projeto Caminhos do Interior Sergipano que foi lançado em maio com foco no desenvolvimento do turismo nós municípios Sergipanos. Levando em consideração que o Estado é em sua maioria rural, desenvolver Rotas e Roteiros de Turismo Rural interligadas vai fortalecer o desenvolvimento econômico dos municípios, proporcionando geração de renda, empregos e novos investimentos.

Esse é o segundo encontro promovido pela organização do projeto, que conta com parceiros como, FAMES, Confederação Nacional dos Municípios, SENAR Sergipe, além de ser organizado pela ABBTUR SE, Carvalho Consultorias de Turismo, Rede Internacional de Turismo e Navarro comunicação. O evento é voltado para gestores e secretários de Turismo.

Fonte e foto assessoria