“A ação do vereador é absurda e irresponsável”, diz Bittencourt sobre ‘Escândalo’ apresentado

Na manhã desta quinta-feira, 22, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) esteve em alguns órgãos da administração pública municipal para buscar informações referente ao suposto “Escândalo” envolvendo a destituição do cargo de um funcionário da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju.

De acordo com Bittencourt, a Secretaria Municipal da Saúde faz auditorias internas, e em uma dessas auditorias houve a constatação da atividade ilícita do servidor. “A atividade ilícita foi constatada e imediatamente foi aberto um inquérito administrativo, o servidor foi destituído do cargo e essa ação foi divulgada no Diário Oficial do Município de Aracaju, que legalmente todo fato administrativo é divulgado no Diário Oficial”, destacou o parlamentar.

Ainda de acordo com Bittencourt, a informação divulgada por um parlamentar da oposição é equivocada. “Ele tenta construir uma narrativa de que o mesmo fez uma descoberta. Alguém descobrir no Diário Oficial, que é um órgão de transparência e legalidade dos atos do poder público municipal. Toda a ação foi percebida e investigada a partir de uma manifestação da Controladoria da Secretaria da Saúde, que abriu o processo para uma Comissão, houve as audiências e constatou que realmente o servidor cometeu um ato ilícito e ele foi destituído do cargo. Ser destituído não é apenas uma mera exoneração, tem implicações legais”.

“A ação do vereador, na tentativa de aparecer como um resultado de uma investigação ou querer imputar à administração pública municipal qualquer negligência ou prevaricação, é absolutamente absurda e irresponsável de alguém que é do meio de comunicação, e que na verdade, gostaria de apresentar um furo e provocar manchetes, mas que efetivamente deu uma barrigada, no jargão do jornalismo”, concluiu.

Por David Rodrigues