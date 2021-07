César Soutello Poderá Disputar Eleição Em 2022 Por Santa Luzia Do Itanhy

O herdeiro político da família Soutello, precisamente de Paulo César Ribeiro Soutello, ex-prefeito do município de Santa Luzia do Itanhy, o jovem César de Salles Soutello, 39, disse que pretende disputar a eleição política do ano que vem, para representar o seu município no cenário político.

César Soutello foi vice-prefeito de Edson Cruz, no mandado de 2016 a 2020, e na eleição passada, ele lançou sua candidatura a prefeito pelo Solidariedade (77) e conseguiu 10.73 % dos votos válidos, ficando na terceira colocação com 934 votos.

O município de Santa Luzia do Itanhy, localizado na região sul do Estado, para as eleições estaduais, a começar por alguns dos seus líderes políticos, está sempre optando por apoiar candidatos de outras partes de Sergipe, cometendo assim, com essa decisão, uma tremenda desvalorização do seu quadro político e faltando com a visão de crescimento do município. Muitos de lá, não têm enxergado por esse lado, com rara exceção, apenas pelo “próprio nariz”.

No último domingo, 19, quando participava de um ato fúnebre do seu parente João Vieira, no cemitério público de Santa Luzia do Itanhy, César Soutello, discorrendo sobre a política da cidade, disse ao jornalista Magno de Jesus, que sempre sua família e ele, estiveram ao lado do povo de sua cidade e da região. “Eu sempre estive e estarei ao lado do povo de minha cidade e da região sul do Estado”, destacou César.

Até o presente momento, César Soutello, como político e herdeiro da família Soutello, tem sido o único político a protestar na cidade e na imprensa do Estado, contra a administração do atual prefeito Adauto Amor (PSD), que segundo ele, tem sido ausente da população. “Quem mais fala sobre a ausência do prefeito Adauto na cidade, é o próprio eleitorado dele”, salientou Soutello.

Redação Tribuna Cultural