Conselho de Contabilidade estimula doação de sangue entre profissionais e clientes

Nesta quarta-feira, 21, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recebeu a 17ª edição da campanha para doação de sangue do projeto “No balanço da vida, o que conta é a solidariedade”. A iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC/SE) visa incentivar a doação de sangue regular entre a classe contábil e a população geral.

Na ocasião, o presidente do CRC, Vanderson Melo, lembrou que a campanha segue uma orientação do Conselho Federal de Contabilidade. “Sergipe é um dos poucos Estados que mantém essa ação solidária vital para todos. Vim prestar meu apoio e fazer minha doação de sangue para ajudar a salvar vidas”, destacou.

Doadoras comprometidas, Lana Veiga e Mônica Jesus dos Santos também renovaram o gesto de amor ao próximo. “Sempre que possível participamos da campanha do Conselho de Contabilidade. Essa ação é fundamental para aqueles que precisam”, ressaltaram as contadoras.

A campanha do CRC/SE é realizada anualmente no mês de agosto, esta edição de 2021, foi antecipada para julho. “Ao tomar conhecimento do baixo número de doações de sangue, o Conselho promoveu uma reunião envolvendo todos os grupos de trabalho para adiantar a nossa ação. Entendemos a importância da prestação do serviço desse órgão, para nosso Estado”, contou Maria Salete Barreto Leite.

Conforme a gerente de Ações Estratégicas do Hemocentro, Rozeli Dantas, a doação de sangue é um ato de responsabilidade social. “Queremos agradecer a parceria da classe contábil. As campanhas ajudam a manutenção dos estoques da unidade e ainda estimula, que outras instituições possam reunir grupos e incentivar esse gesto voluntário e altruísta”, frisou a assistente social.

Critérios

Para doar sangue é preciso observar alguns requisitos como, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 kg e portar um documento de identificação oficial, original com foto válido em todo território nacional. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Fonte e foto assessoria