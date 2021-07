Depurado diz que vai lutar por Hospital Veterinário Público

Na noite da última quarta-feira, 21 o deputado estadual, Rodrigo Valadares, publicou um vídeo em suas redes sociais onde volta a falar sobre o hospital público veterinário em Sergipe.

A proposta do parlamentar surgiu ainda em 2020, quando se candidatou a prefeito de Aracaju. O hospital seria o primeiro do Estado e ficaria localizado na capital sergipana.

“Hospital veterinário público em Sergipe, o que é que você acha de iniciarmos essa luta junto ao governo do estado para termos o primeiro hospital público no Estado a cuidar dos animais?”, questionou o deputado.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) há, pelo menos, um cão em 34,7% dos domicílios de Sergipe, o equivalente a 275 mil residências; enquanto 24,4% dos domicílios têm, no mínimo, um gato. Todavia, apenas 62,8% dos tutores dos animais declararam ter vacinado seus bichos nos últimos 12 meses, uma média que coloca Sergipe na penúltima colocação do ranking regional, na frente apenas do Maranhão.

Com a pandemia, estima-se que esse número tenha aumentado ainda mais e a situação vem se agravando a cada dia. Além disso, muitos tutores não tem condições financeiras de proporcionar um acompanhamento veterinário mais adequado a saúde de seus animais.

Nesse sentido, com a iniciativa destacada pelo deputado, Sergipe passaria a ser exemplo em outros Estados do Brasil e reduziria a deficiência dos cuidados com os animais. “Lutaremos para que essa proposta, que estava no plano de governo de nossa candidatura à prefeitura de Aracaju, se torne uma política do Governo do Estado e os animais passem a ter melhores cuidados”, finalizou.

Por Luísa Passos