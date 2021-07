Deputado pede respeito às normas sanitárias nas escolas do estado de Sergipe

Foram retomadas, nesta semana, as aulas presenciais das escolas privadas em todo o estado. Os estabelecimentos de ensino tiveram a autorização para receber os alunos através do decreto do Governo Estadual publicado no início do mês.

São cerca de 115 mil estudantes. As escolas podem ainda continuar em sistema híbrido, com parte dos alunos continuando com os estudos em casa, enquanto os demais irão para as salas de aula.

O retorno foi possível após a publicação do decreto do governo no dia 1º de julho. O Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) autorizou também as aulas presenciais de todas as séries da rede pública para o dia 17 de agosto.

O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Adailton Martins (PSD), chamou a atenção para o respeito às regras para prevenção contra o novo coronavírus. Ele explicou que é preciso manter o distanciamento e a utilização de álcool em gel e máscaras.

“Com esse prejuízo que a educação teve com essa pandemia e os jovens sem poder ir para a escola, a educação perdeu muito. Então esse momento de volta é o ideal desde que tenha todos os educadores e todos os servidores da educação vacinados, acho que obedecendo as normas sanitárias é ideal voltarmos às aulas”, falou o parlamentar.

O Ctcae considerou a redução de 60% no número de óbitos, além da menor média diária de internações totais desde fevereiro e da taxa de 62,59% de pessoas com anticorpos do vírus no estado. O estado também reduziu em 36,4% o número de internações e o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou queda de internações de 32,2%.

Por Wênia Bandeira