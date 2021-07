Diná Almeida visita Danielle Garcia e garante permanência no Podemos

Na manhã de hoje, 22, a delegada Danielle Garcia, nova presidente do PODEMOS em Sergipe, fez uma visita de cortesia à deputada estadual Diná Almeida, filiada à sigla. Danielle estava acompanhada de Adriano Stefanni, secretário nacional do partido e coordenador regional, e do assessor Cleber Correia.

No encontro, Danielle falou do novo momento do partido, dos planos de crescimento no estado, como também fez questão de reafirmar seu interesse em manter na sigla a deputada estadual.

“Trata-se de uma mulher que tem honrado seu mandato com trabalho e perfil conciliador. Será uma grande alegria mantê-la conosco nessa reconstrução”, destacou a nova presidente.

Diná Almeida agradeceu a visita e confirmou sua permanência no PODEMOS, mantendo sua coerência e forma de atuação dentro da Casa Legislativa.

“Sou uma grande incentivadora da participação da mulher na política. Acredito que temos muito a contribuir com nossa experiência e ideias. Faço política para somar, para construir, estaremos juntos naquilo que estiver de acordo com nossos princípios”, ressaltou Diná Almeida.

Por Ascom Diná Almeida