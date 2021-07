Duas cidades de Sergipe são selecionadas para participar do programa do Instituto Votorantim e do BNDES de mentoria

No total, 40 municípios, de todas as regiões do Brasil, foram selecionados via chamada pública para participar do Programa de Apoio à Gestão Pública em Saúde (AGP Saúde). Essas cidades receberão, gratuitamente, mentoria online com especialistas em gestão e saúde, com o objetivo de salvar vidas e alcançar mais eficiência no atendimento à população.

O programa conta com um investimento de até R$ 5 milhões, a ser realizado pelo Instituto Votorantim e pelo BNDES. Hoje, o AGP Saúde já está em 34 localidades e, com a seleção, um total de 74 municípios vai participar, somando uma população de 3 milhões de pessoas beneficiadas.

– O Instituto Votorantim e o BNDES anunciaram o resultado da chamada pública que selecionou um total de 40 municípios de todo o país para participar do Programa AGP Saúde. Dois municípios sergipanos estão entre os selecionados: Cristinápolis e Canindé de São Francisco. O programa terá início em agosto para as novas cidades selecionadas, e os municípios participantes vão receber gratuitamente apoio para o enfretamento da pandemia e também para aprimorar sua oferta de assistência integral à saúde, além de outras ferramentas de apoio.

As 40 cidades escolhidas estão localizadas em um total de 15 estados, sendo 7 deles do Nordeste, 2 do Centro-Oeste, 2 do Sudeste, 3 do Sul e 1 do Norte. Outras 34 cidades já estão participando do AGP Saúde 2021. Agora, com a seleção dos novos municípios, o programa passa a atender 74 cidades de todo o Brasil, que juntas somam aproximadamente 3 milhões de habitantes, em 16 estados. A lista completa das cidades participantes e mais informações sobre o programa estão no site https://www.institutovotorantim.org.br/municipioscontraocorona/ .

Puderam participar da chamada pública cidades de todo o Brasil com até 350 mil habitantes. A seleção priorizou a quantidade de população dependente do Sistema Único de Saúde (SUS) e da cobertura a Atenção Básica à saúde.

Essa é uma das diversas iniciativas adotadas pela Votorantim, desde março de 2020, para apoiar a sociedade no enfrentamento à pandemia. Os acionistas, a holding investidora Votorantim S.A. e as empresas de seu portfólio (banco BV, CBA, CESP, Citrosuco, Legado das Águas, Nexa, Votorantim Cimentos e Votorantim Energia), por meio do Instituto Votorantim, direcionaram juntos R$ 150 milhões para combater a Covid-19.

“Fizemos uma análise de impacto das nossas iniciativas de 2020 que revelou maior eficácia, em termos de vidas poupadas e casos evitados, quando existe a melhoria da gestão pública do sistema de saúde. Isso vem pautando nossas ações em 2021”, afirma Cloves Carvalho, diretor-presidente do Instituto Votorantim. Esse estudo de impacto, realizado por um parceiro externo, o Metas Sociais, mostrou que, nos 151 municípios em que ocorreu a mentoria de apoio à gestão pública em 2020, quase 1 mil vidas foram poupadas, houve a redução de mais de 33 mil casos de Covid e um custo evitado de R$ 120 milhões em gastos com UTI.

No contexto da pandemia, o BNDES também vem realizado uma série medidas emergenciais para ajudar o País a enfrentar os efeitos econômicos e impactos sociais do novo coronavírus, tais como linha de crédito para pequenas e médias empresas, capital de giro para setores ligados à saúde (Crédito Direto Emergencial – Saúde), crédito para ampliação de leitos e da oferta de equipamentos e materiais hospitalares (Linha Emergencial – Saúde), campanha de financiamento coletivo “Matchfunding Salvando Vidas”, cujo valor arrecadado é aplicado para compra de materiais, insumos e equipamentos para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos com um total arrecadado de mais de R$ 100 milhões, além do Apoio à Gestão Pública. “Acreditamos que a atuação em parceria com outras instituições potencializa os resultados das ações do BNDES, contribuindo para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 na vida da população brasileira”, informa Conrado Leiras, Chefe de Departamento de Educação e Investimentos Sociais do BNDES.

Ao participar do AGP Saúde, as administrações municipais e suas equipes técnicas de saúde podem avaliar suas estratégias e, com a iniciativa, aprimorar processos, práticas e níveis de gestão.

O primeiro passo do programa é a aplicação de um diagnóstico rápido da atuação do município na área da saúde, com ênfase para atenção primária e vigilância epidemiológica. A partir disso, o município define o que é mais urgente e prioritário, assim como metas e objetivos. A cidade deve montar uma equipe multidisciplinar para participar da mentoria online. Esse time é responsável, com as orientações dos consultores do programa, por implementar os planos de ação definidos e por acompanhar a evolução prática das iniciativas. Ao final do período de mentoria, o diagnóstico inicial é reaplicado para identificar se o município conseguiu cumprir suas metas e se avançou nas competências de gestão priorizadas.

Dentro dos eixos de enfrentamento à Covid-19 e de assistência integral à saúde, o AGP Saúde tem seis temáticas prioritárias:

Fluxo de dados Epidemiológicos: Monitoramento da Covid-19 e comunicação dos dados municipais para medidas preventivas efetivas.

Rastreamento de Contatos: Estratégias para testagem e acompanhamento do contágio, para evitar a transmissão comunitária.

Vacinação: Apoio ao plano municipal de vacinação, monitoramento de insumos e da cobertura de vacinação e vacinados.

Comunicação de Risco: Estratégias para que a população tenha acesso contínuo a informações corretas e atualizadas.

Cobertura da Atenção Primária: Mapeamento da cobertura e estratégia para expansão da Atenção Básica no território, com identificação de áreas de vazios sanitários e vulnerabilidades.

Previne Brasil (iniciativa de repasse de recursos do Ministério da Saúde): Apoio no monitoramento e reporte de indicadores que garantam o repasse de recursos.

Sobre o Instituto Votorantim

Centro de inteligência aplicada que desenvolve soluções socioambientais que geram valor para a sociedade. Criado em 2002, desenvolveu-se como o núcleo de inteligência social das empresas investidas da Votorantim S.A. e promove benefícios sociais nas localidades de atuação da companhia. Está à frente de ações em mais de cem municípios de todo o Brasil e ainda na Colômbia, na Argentina e no Peru.

Sobre o BNDES

Fundado em 1952 e atualmente vinculado ao Ministério da Economia, o BNDES é o principal instrumento do Governo Federal para promover investimentos de longo prazo na economia brasileira. Suas ações têm foco no impacto socioambiental e econômico no Brasil. O Banco oferece condições especiais para micro, pequenas e médias empresas, além de linhas de investimentos sociais, direcionadas para educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e transporte urbano. Em situações de crise, o Banco atua de forma anticíclica e auxilia na formulação das soluções para a retomada do crescimento da economia.

Fonte assessoria – Julio Rocha