Estância poderá ter candidatura ao senado da república em 2022

A movimentação política na região sul de Sergipe, sobretudo, na cidade sulista de Estância, vem ganhando conotação no cenário, visando o processo eleitoral do ano que vem. Alguns nomes já despontaram nas conversas de meios populares com suas pré-candidaturas a estadual e a federal.

Por não ter máculas políticas, uma dessas pré-candidaturas que vêm ganhando respaldo no meio estanciano e no Estado, mesmo sem está se movimentando, até porque se encontra em recuperação de uma cirurgia, é o nome do ex-prefeito e ex-deputado estadual Ivan Leite, que tem sortido efeito no Estado, e ainda, tem sido ‘assediado’ politicamente por diversas agremiações partidárias.

Em 2018, Ivan Leite foi candidato a vice-governador na chapa majoritária do PSDB, que teve o senador Eduardo Amorim como candidato ao Governo do Estado.

Estância também poderá ganhar um nome para disputar a eleição 2022 para Senador da República, tudo leva a crer, que seja o do sargento da Polícia Militar e professor, Márcio Souza (PSOL).

Márcio Souza, que em 2018 disputou o Governo do Estado, conseguindo uma expressiva votação de 15.588 votos, na última visita que fez à redação da Tribuna Cultural, ele deixou transparecer que poderá disputar as eleições de 2022, e quem sabe o Senado, contudo, não afirmou nada.

Por Magno de Jesus – A Tribuna Cultural