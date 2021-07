Felizola recebe vereador Ricardo Vasconcelos e discute contratualização do HU

Na tarde de quarta-feira, 21 de junho, mesmo em recesso na Câmara Municipal de Aracaju, o Vereador Ricardo Vasconcelos foi recebido, juntamente com a atual superintendente do HU-UFS, senhora Angela Silva, pelo Secretário Geral de Estado, José Carlos Felizola, em seu gabinete. O tema da reunião foi a contratualização dos serviços da maternidade do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe.

Após a análise exposta, todos chegaram à conclusão de que se faz necessária uma reunião urgente com a Secretária Estadual de Saúde para avaliar a possibilidade de fazer a contratualização.

O secretário Felizola compreendeu a situação e percebeu que a contratualização poderá ser muito boa não só para a Aracaju como para todo o Estado de Sergipe pela complexidade dos procedimentos que o HU poderá executar.

Ao fim da reunião, todos saíram muito esperançosos com a solução do problema, ficando alguns encaminhamentos já acertados.

Assessoria de Comunicação Vereador Ricardo Vasconcelos