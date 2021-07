FSF altera local da partida entre Maruinense x Itabaiana

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF), alterou na tarde desta quarta-feira (21/07), o local da partida entre Maruinense x Itabaiana pela segunda rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1 de 2021.

A solicitação da alteração foi do clube mandante da partida. O confronto saiu do estádio Governador Valadares em Maruim para o estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju, às 15 horas, no sábado (24/07). Além desse confronto mais três jogos movimentam a segunda rodada. Acompanhe os jogos:

Sábado (24/07)

15h – América x Confiança, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

15h – Maruinense x Itabaiana, estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju

15h – FreiPaulistano x Atlético Gloriense, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

15h – Lagarto x Sergipe, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Fonte e foto SFF