Instituto JCPM abre as inscrições para cursos online gratuitos

Atividades voltadas ao conhecimento em ‘Libras’, ‘Informática na Palma da Mão’, ‘Mundo do Trabalho’, ‘Matemática’ e ‘Redação e Atualidades para o Enem’ são direcionadas a jovens de 16 a 24 anos de Sergipe

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) em Aracaju (SE) abre vagas para cinco cursos online e gratuitos. As atividades são voltadas para jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou egressos da rede pública de ensino da capital sergipana, com exceção do curso de Libras cujas atividades são estendidas a alunos com até 30 anos.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de julho e devem ser realizadas pelo formulário eletrônico com link de acesso disponível no perfil @IJCPM do Instagram (no destaque ‘Inscrições’). As aulas iniciam em 16 de agosto e os cursos têm carga horária de 20 a 60 horas. Todos contam com certificação. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do IJCPM Aracaju (79) 9 8101-1307.

No total são 320 vagas disponíveis para as atividades que abordam temas de informática, Língua Brasileira de Sinais, mercado de trabalho, matemática, redação e atualidades, de maneira prática e descomplicada. O curso “Informática na Palma das Mãos” tem duração de quatro meses e carga horária de 60 horas. As atividades de “Redação para o Enem” e “Matemática para o Enem” serão realizadas durante três meses, num total de 40 horas. Com duração de dois meses, o curso “Preparação para o Mundo do Trabalho” tem carga horária de 30 horas, com aulas em três dias da semana, e o de “Libras”, 20 horas e aulas semanais.

Sobre o IJCPM

Desde dezembro de 2016, o Instituto JCPM atua em Aracaju (SE), elevando o potencial de empregabilidade e estimulando os crescimentos profissional e intelectual de jovens de 16 a 24 anos, além de discutir questões comportamentais, capazes de aprimorar o desempenho deles no mercado de trabalho. Situada no Shopping Jardins, a instituição oferece cursos de qualificação profissional, idiomas, informática e oficinas de férias, voltados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas.

Além da qualificação, o IJCPM auxilia o jovem a se inserir no mercado de trabalho. A partir das conclusões das turmas, é formado um Banco de Currículos cujo objetivo é fazer a ligação entre empregadores e essa mão de obra recém-formada.

Cursos 2021/2

Informática na palma das mãos (100 vagas)

Aborda as principais ferramentas de escritório e para apresentações usadas no mercado de trabalho;

Duração: 60 horas, sendo 2 horas por semana;

Aulas: Terças-feiras, às 9h30, 13h30 ou 15h30, ou Quartas-feiras às 15h30;

Período: de agosto a dezembro de 2021.

Preparação para o Mundo do Trabalho (60 vagas)

Objetiva desenvolver habilidades e competências que contribuam com a tomada de decisões relativas ao planejamento de carreira, gestão financeira e uso de tecnologias;

Duração: 30 horas, sendo 3 horas por semana;

Aulas: Segundas-feiras, às 9h ou 14h; Terças-feiras, às 10h ou 14h30, e Quintas-feiras, às 8h ou 14h;

Período: de agosto a outubro de 2021.

Matemática para o Enem (60 vagas)

Contempla os assuntos mais requeridos no Exame Nacional do Ensino Médio, abordando, de maneira prática e objetiva, temas como aritmética, expressões numéricas, equações e inequações, médias, progressões aritméticas e geométricas, probabilidades, noções de lógica e noções de estatísticas;

Duração: 30 horas, sendo 2 horas por semana;

Aulas: Quartas-feiras às 9h ou 14h;

Período: de agosto a novembro de 2021.

Redação e Atualidades para o Enem (60 vagas)

Aborda as cinco competências contempladas no Enem, de maneira prática e dinâmica, com o objeto de dar autonomia ao jovem na sua produção textual, destacando a coerência e a abordagem criativa de temas atuais;

Duração: 30 horas, sendo 2 horas por semana;

Turmas: Segundas-feiras, às 9h ou 14h, ou Quintas-feiras, às 8h ou 18h;

Período: de agosto a novembro de 2021.

Libras (40 vagas)

Busca desenvolver habilidades e competências para que o aluno possa estabelecer um nível básico de diálogo em Libras em diversos contextos sociais, principalmente no ambiente profissional, além de proporcionar reflexões sobre Cidadania e a Língua Brasileira de Sinais;

Duração: 20 horas, sendo 2 horas por semana;

Aulas: Quartas-feiras às 9h;

Período: de agosto a outubro de 2021.

Serviço

Inscrições abertas para cursos online gratuitos de Libras, Informática na Palma das Mãos, Preparação para o Mundo do Trabalho e Matemática e Redação e Atualidade para o Enem, no IJCPM

Quando: até 30 de julho ou até o preenchimento das vagas

Onde: formulário online disponível em @IJCPM do Instagram

Perfil: jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou egressos da rede pública de Aracaju. Curso de libras para jovens até 30 anos.

Valor: Gratuito

Início das aulas: 16 de agosto.

Mais informações: (79) 9 8101-1307 (WhatsApp).

Da assessoria