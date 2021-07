José Augusto do Nascimento toma posse como Desembargador do TRT20

Na tarde desta quarta-feira (21), o Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), Fabio Túlio Correia Ribeiro, deu posse ao novo membro do Tribunal: Desembargador José Augusto do Nascimento.

A cerimônia de posse, que ocorreu no Gabinete da Presidência, de forma telepresencial, contou com a participação de magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Tribunal.

Nomeado pelo Presidente da República no último dia 12/7, o magistrado, que era titular da Vara do Trabalho de Nossa Senhora da Glória, foi promovido pelo critério de merecimento e ocupou a vaga decorrente da aposentadoria voluntária do Desembargador João Aurino Mendes Brito.

O Desembargador José Augusto do Nascimento passa a compor o Colegiado do Tribunal Pleno e o Colegiado da Segunda Turma do Regional.

Cerimônia Telepresencial de Posse

Formalidades

Em sua fala de abertura, o Desembargador Fabio Túlio esclareceu que a solenidade de posse não seria uma Sessão do Pleno. “O Tribunal Pleno não está reunido. Os seus membros estão aqui, evidentemente, mas esta não é uma Sessão do Pleno. O colega José Augusto do Nascimento ponderou que diante das circunstâncias porque passa o País, diante dessa crise sanitária que vitimou, inclusive, servidores e advogados, Sua Excelência pediu uma cerimônia em Gabinete, com discrição, e sugeriu que não houvesse discursos. Eu, então, encaminho a cerimônia como Sua Excelência pediu. Não haverá discursos e faremos apenas os atos necessários para a formalização da posse de Sua Excelência, acatando, assim, o seu desejo”, comunicou o Presidente.

Após a leitura do Termo de Compromisso e Posse pela Secretária do Tribunal Pleno, o Desembargador José Augusto prestou juramento e assinou, de forma eletrônica, o citado Termo.

Como parte da cerimônia, o Desembargador Presidente do Tribunal formalizou a entrega da insígnia da Ordem Sergipana do Mérito Trabalhista, no grau Grã-Cruz, ao Desembargador José Augusto do Nascimento, na condição de membro nato.

Agradecimentos

Cumpridas as formalidades, o Desembargador Fabio Túlio deu as boas-vindas ao desembargador José Augusto do Nascimento. “Vossa excelência é magistrado há quase 30 anos. É um magistrado experiente e muito querido. Eu tenho certeza de que vai trazer a sua experiência, o seu talento, a sua técnica para somar com a Casa. Permita-me apenas, nesta ocasião, lembrar e estender um fraterno abraço às duas igualmente colegas que compuseram a lista tríplice e que igualmente honram esta Casa: a colega Laura e a colega Kátia, as quais, ilustres magistradas, honram ainda mais a escolha de Vossa Excelência”, ressaltou o Presidente do TRT20.

Em sua fala, o novo Desembargador do Tribunal prestou homenagem aos demais desembargadores e desembargadoras, aos magistrados e magistradas de 1º grau e aos servidores e servidoras que o acompanharam no trajeto de 27 anos de TRT20.

“Este momento que estou vivendo hoje é de muito simbolismo, de muita importância. Os colegas devem ter percebido a coincidência que foi o decreto de minha nomeação. No dia 12 de julho foi o dia em que eu, a colega Kátia, a colega Laura e o colega Alexandre completamos 27 anos de TRT20, e quis Deus que eu tivesse sido nomeado, por decreto, neste dia 12 de julho. Foi um simbolismo realmente, um presente de Deus. Diante disso, eu quero dizer que é uma honra passar a compor a 2ª Turma, ao lado dos Excelentíssimos Dr. Fabio Túlio, Dr. Jorge, Dra. Graça… E saibam, não só os colegas da 2ª Turma, mas os da 1ª Turma, que eu sou uma pessoa discreta, uma pessoa de bom senso, que acolhe a decisão da maioria. Não cheguei para dividir, cheguei para somar. Os colegas da 2ª Turma sabem que teremos uma árdua tarefa, uma árdua missão, de zerarmos os processos do Gabinete. Mas, com fé em Deus, faremos isso, com o apoio do nosso Presidente e de todos os colegas do 2º Grau. Quero dizer, também, a todos os colegas do 1º Grau que eu farei o máximo possível, dentro das minhas possibilidades, para prestigiar as decisões e os trabalhos de todos, porque são colegas competentes, que honram nosso Tribunal. Agradeço a todos… E vamos trabalhar!”, declarou o Desembargador José Augusto do Nascimento.

Audiência

Além do Desembargador Presidente e do empossado, participaram da cerimônia os demais membros do Tribunal: a Desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, Vice-Presidente do TRT da 20ª Região; o Desembargador Josenildo dos Santos Carvalho; a Desembargadora Maria das Graças Monteiro Melo; o Desembargador Jorge Antônio Andrade Cardoso; o Desembargador Thenisson Santana Dória; a Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim.

Prestigiaram também a posse: magistrados e magistradas do 1º grau; gestores e gestoras, representando as diversas unidades do TRT da 20ª Região; servidores da Vara do Trabalho de Nossa Senhora da Glória; e a esposa de Dr. José Augusto do Nascimento, a Sra. Karol Góis.

Ascom/TRT20