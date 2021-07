Prefeito concede entrevista e fala que já tem possíveis candidatos para 2022 

O prefeito de Telha, Flávio Dias, participou de um café da manhã rodeado de muita conversa sobre política, projetos e gestão. O bate papo aconteceu através do Instagram @cafecompolitica.se e contou com a presença dos entrevistadores Cleber Correia, e do professor Luan Araújo.

A manhã foi repleta de trocas de conhecimentos. Dentre os vários assuntos abordados, o prefeito começou contando um pouco de sua trajetória que o fez chegar na Prefeitura de Telha. “Hoje estou com 39 anos, sou o primeiro prefeito reeleito do município de Telha, mas não cheguei aqui por acaso. Aos meus 15 anos, fui morar em Aracaju, estudei no Atheneu Sergipense, conheço bem a realidade de um colégio público porque vivenciei. Com toda dificuldade passei no vestibular da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para Engenheiro Civil. Isso me traz a certeza de que todos os gestores devem sim, priorizar a educação pública. Trabalhei no DNIT, rodei o Brasil construindo rodovias, isso me deu ainda mais conhecimento para ser quem sou hoje e sempre tive o desejo de trazer esse conhecimento para Telha. Fui convidado para uma reunião do meu grupo político, onde o meu nome foi cogitado, então a partir daí, não parei mais”, destacou o prefeito reeleito.

O prefeito abordou vários pontos de sua gestão, entre eles a Educação. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o Município é o 7° no Estado de Sergipe, fruto do investimento da gestão. Flávio destacou como é feito os pagamentos dos profissionais da área. “O que chega de recurso federal é incapaz de pagar os professores efetivos, então nós completamos com recursos próprios para que esses professores sejam remunerados, consequentemente, pagamos também os contratados, profissionais da merenda escolar, da limpeza e vigilância. Sobre a educação infantil, nós já compramos os livros e será feita a entrega dos livros e dos kits de alimentação escolar ainda esta semana para os alunos que estão estudando de forma remota, e já estamos nos preparando para o retorno das aulas presenciais. Educação é prioridade em minha gestão” relatou.

Resíduos Sólidos e Saúde

Também vice-presidente do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco (CONBASF), Flávio Dias relatou os problemas que o Município vem enfrentando com o descarte do lixo. “Dentro do consórcio nós vemos a dificuldade que é a implantação dos instrumentos para se acabar com o lixão, são investimentos extremamente altos. Nós já temos um termo de ajuste de conduta, assinado por mim, me comprometendo a acabar com o lixão. O principal objetivo do consórcio é construir um aterro sanitário em Propriá, estamos buscando parcerias e recursos para que seja construído”, declarou. Sobre a coleta seletiva que, visa transformar o lixo em matéria prima para outros produtos, o gestor comentou que já é uma realidade no Município, onde o projeto piloto já foi discutido e, inicialmente, um bairro fará parte do projeto, consequentemente, o projeto será uma realidade em todo o Município.

Já com relação a Saúde, falou do Hospital Regional de Propriá, que atende vários municípios, inclusive Telha, sofre no momento com a falta de cirurgias eletivas para as pessoas que residem no Baixo São Francisco. Flávio destacou que não concorda com a locomoção dos pacientes para os municípios de Lagarto e Estância, além da difícil logística que é contramão, a região precisa desses atendimentos em Propriá. O prefeito se prontificou a contatar o governador do Estado, Belivaldo Chagas, juntamente com os representantes de cada município que compõe o Baixo São Francisco. “Passado a pandemia, já me comprometi com os outros prefeitos da região de ir buscar do governador, um olhar diferenciado para o nosso Hospital Regional de Propriá. Não faz sentindo uma cirurgia eletiva que pode ser realizada aqui, ser direcionada para outras cidades. Seremos diretamente afetados” alegou.

Eleições 2022

Sobre as eleições do ano que vem, o prefeito que é filiado ao partido PSD, destacou que, dos nomes propostos para governador do Estado, o do deputado federal Fábio Mitidieri e do conselheiro Ulices de Andrade, são os mais cotados. No senado, Valdevan Noventa e André Moura, foram a escolha do prefeito, pelo conhecimento que eles agregam, tanto um como o outro, mostram capacidade e tem ajudado o Município em suas demandas. Para deputado federal, Fábio Reis é a escolha do prefeito. Flávio ainda descartou a possibilidade de se candidatar em 2022, e afirmou que completará o seu mandato cuidando do povo telhense.

Por fim, “O galeguinho”, como é conhecido, agradeceu a presença de todos que acompanharam a live, que bateu recorde de visualizações. “Agradeço a todos que fazem parte da minha gestão, sem vocês prefeito nenhum trabalha. Quem de fato faz são vocês, que contribuem em prol do desenvolvimento do Município no dia a dia. Eu tenho uma meta e não é nada política. Até o fim do meu mandato, 100% das nossas ruas estarão pavimentadas”, prometeu.

Texto e foto: ASCOM