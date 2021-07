Prefeito de Telha recebe a Comenda Professor Almir Garcez

Na manhã desta quarta-feira, 21, o prefeito de Telha, Flávio Dias, recebeu do Conselho de Juventude de Sergipe a Comenda Professor Almir Garcez. A honraria é destinada à gestores que apoiam, contribuem ou contribuíram com a transformação da juventude sergipana e que desenvolve projetos sociais para os jovens.

Criada em 2019, a Comenda Parceiros da Juventude, passou a ser chamada, em 2020, de Comenda Professor Almir Garcez, que durante a sua vida dedicou-se especialmente à educação e cultura do nosso Estado. Em fevereiro deste ano, Flávio foi escolhido pelo Conselho de Políticas de Juventude do Estado de Sergipe (CONJUVE), junto à outras autoridades do Estado, sendo o único representante do Baixo São Francisco a receber a honraria.

Para Flávio, receber em mãos a Comenda é gratificante para qualquer gestor. “Estou sem palavras para descrever a alegria que estou sentindo neste momento, quem me conhece sabe da minha preocupação e contribuição para o desenvolvimento dos jovens do nosso Estado, especialmente, os de Telha. Ser o único representante aqui da região é mais gratificante ainda. Isso mostra que, em um Estado tão miscigenado de raças, crenças e valores morais, o jovem, muitas vezes, marginalizado se torna alvo fácil de pandemias sociais. Assim, Políticas Públicas de qualidade são, em suma, parte da resolução de grandes impasses inseridos na sociedade”, destacou o gestor.

Participaram da entrega, a secretária de Assistência Social, Priscilla Dias, o secretário de Governo, José Nunes, o secretário de Educação e Cultura, Paulo Sergio, a vereadora Cláudia Dias, além das equipes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Todos os protocolos determinados pelos órgãos de Saúde, foram devidamente respeitados pelos presentes.

Texto e foto: ASCOM