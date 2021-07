Prefeitura implanta nova sinalização nas ruas de Barra dos Coqueiros

Quem transita pelas ruas e avenidas de Barra dos Coqueiros já percebe a diferença. Novas placas de sinalização fazem parte do cenário. Assim fica mais fácil para quem mora e também para quem visita o município identificar os endereços. Essa mudança faz parte das ações da Prefeitura de Barra dos Coqueiros para organizar a cidade. Para isso foi aberto no inicio do ano uma licitação na modalidade concorrência pública. “A empresa vencedora tem como compromisso produzir material e fazer a instalação das placas. Essa ação não acarreta nenhum custo para a Prefeitura. Em contrapartida, concedemos a empresa o uso do espaço para exploração publicitária em placas indicativas de ruas”, enfatiza o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

O empresário Cristiano Facury, responsável pela Máxima Publicidade, ressalta a importância dessa parceria com a Prefeitura de Barra dos Coqueiros. “Essa concessão tem a duração de 10 anos. Produzimos, instalamos e faremos a manutenção das placas de sinalização em toda a cidade”, pontua Cristiano. Ele acrescenta que ao todo serão trocadas 1.200 placas de logradouros. “Já colocamos 250 placas e o nosso cronograma prevê a conclusão de todas elas no máximo em três anos. Em seguida, realizaremos a manutenção até o fim da concessão pública em maio de 2031”, explica o empresário Cristiano Facury.

Além das placas, a empresa também tem a obrigação de aplicar nas ruas e avenidas os disciplinadores de pedestres. Eles têm o objetivo principal de educar a população no que diz respeito à travessia de pedestres, ajudando a evitar acidentes. Ainda foram instalados relógios que transmitem ao cidadão mensagens de utilidade pública.

Secom Barra/ Andréa Oliveira