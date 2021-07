Prefeitura já vacinou mais de 319 mil aracajuanos contra covid

Avançando na campanha de imunização contra covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), já vacinou 319.854 pessoas. Nesta quarta-feira, 21, a campanha deu continuidade à vacinação dos aracajuanos com 32 anos.

Durante todo o dia foram vacinados 2.947 aracajuanos, sendo 2.092 com a primeira dose, e 855 com a dose de reforço. Desta maneira, o município já garantiu a imunização de 48,10% da população.

A vacina continua disponível para as pessoas com 32 anos nos seguintes locais: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes – UNIT (Farolândia), Externato São Francisco de Assis (Suissa) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves). Nestes pontos, o funcionamento é das 8h às 16h.

As pessoas desta faixa etária também têm como opção os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (no bairro 18 do Forte), das 8h às 17h. Para receber o imunizante nestes dois locais, é obrigatório realizar o cadastro no portal ‘Vacinaju’ e aguardar o código autorizativo.

Sentimento de esperança

Ao longo da campanha de vacinação contra covid-19, como vem sendo visto, o sentimento de esperança é comum entre os vacinados. No momento em que recebeu a vacina no ponto de vacinação no Park Shoppinhg, no bairro Industrial, o morador Peterson Souza foi enfático ao destacar a comodidade do local para quem mora na sua região. “Eu achei super tranquilo a vacinação aqui, perto do local onde eu resido. Estou muito feliz, e agora é só esperar a segunda dose”, disse.

Consciente da importância da vacinação e das medidas de segurança, o profissional de eventos Rodrigo Silva estava ansioso pela vacinação. “Mesmo vacinado, não podemos deixar de manter as medidas de prevenção, afinal, nem todo mundo está imunizado e precisamos pensar nos outros”, afirma. Da mesma maneira, o morador Samuel Andrade estava feliz com a possibilidade de poder voltar a ter uma relação mais próxima com as pessoas que ama e o trabalho.

No ponto do Externato São Francisco, Amanda Soares disse que a vacina é o único meio para se proteger dessa doença que já tirou tantas vidas. “Por isso, aqueles que estão em dúvida, não pensem duas vezes, venham se vacinar. Hoje, a minha sensação é de esperança em um futuro melhor e com todos imunizados”, destaca.

Segunda dose no drive-trhu do Parque da Sementeira

As pessoas que estão com a 2ª dose agendada no cartão de vacinação, receberão a sua dose nas Unidades. No drive-thru da Sementeira, também é possível completar o ciclo vacinal, basta apresentar documento de identificação com CPF e o cartão de vacina onde a primeira dose foi registrada, não precisando se cadastrar no VacinAju para a segunda dose .

Gestantes e Puérperas a partir dos 18 anos e sem comorbidades

A vacinação para esse grupo está sendo feita, exclusivamente, no Auditório da Antônio Vieira Neto, que fica no bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério.

