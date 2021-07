Morre o Presidente da Câmara de Canindé, Adilson Galindo, após acidente no estado do Maranhão

Morreu nesta quinta-feira (22) o presidente da presidente da Câmara Municipal de Canindé do São Francisco, vereador Adilson Galindo (PT), o “Cachorrão” como era conhecido. A informação foi confirmada pela assessoria da Câmara.

A morte ocorreu após acidente quando se deslocava ao Maranhão, em companhia de seu motorista.

Adilson Galindo foi eleito com 510 votos, e era o presidente da Câmara Municipal daquele município.

Adilson Galindo mantinha negócios no Estado do Maranhão na área de agropecuária e agricultura. Ele era sobrinho do ex-prefeito Genivaldo Galindo (falecido) e irmão do advogado Milton Galindo. É natural de Pernambuco, porém, residia em Canindé de São Francisco há mais de 15 anos onde mantinha empreendimentos e estava como vereador e Presidente da Câmara Municipal pela primeira vez. Em 2016 ele concorreu para vice-prefeito ao lado de Erasmo Marinho Filho contra o também falecido Orlandinho Andrade e perderam a eleição. Perseverante, Adilson lançou-se para vereador pelo PT em 2020 e venceu. Já estava eleito para comandar o Poder Legislativo para o biênio.

Com informações de Adeval Marques