Profissionais de saúde recebem cartas de agradecimento

A ação foi realizada pelo curso de Enfermagem da UNINASSAU Aracaju

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau em Aracaju, por meio do curso de Enfermagem, entregou, na terça-feira, 20, pela manhã no Hospital de Urgência de Sergipe, cartas de agradecimento redigidas pelos alunos aos profissionais de saúde que atuam na UTI Covid. O momento sensibilizou os homenageados, que agradeceram a valorização e a demonstração de carinho da instituição para com eles.

“Quem vê o profissional de saúde sempre firme, não imagina o quanto de sofrimento ele encara todos os dias numa UTI Covid. Esse momento teve por objetivo ofertar amor, carinho e principalmente gratidão por aqueles que doam suas vidas para salvar outras”, disse a professora da UNINASSAU, Adriana Estevam. Ela observou que a ação foi de compromisso e responsabilidade social com os que estão na linha de frente.

Adriana ressaltou que a ideia partiu da Instituição, como forma de reconhecer e demostrar respeito aos profissionais, buscando valorizar seu trabalho. “Nossa intenção foi também despertar nos acadêmicos a importância de serem profissionais comprometidos, tendo como inspiração os homenageados”, atentou a professora.

Ela observou que as cartas foram elaboradas com muito carinho, para que os profissionais se sintam acolhidos e reconhecidos frente a sua missão. A entrega aconteceu na entrada da UTI Covid, com violão e voz.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães