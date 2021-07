Projeto social do vereador Eduardo Lima chega ao  Santa Maria

A turma é mais uma beneficiada pelo projeto social Educando para Libertar e reuniu 50 jovens e adultos, moradores do Conjunto 17 de Março, no bairro Santa Maria. Todos tiveram a oportunidade de iniciar a capacitação profissionalizante em Atendimento ao Público e Atendente de Loja.

O projeto é dirigido pelo vereador Eduardo Lima (Republicanos) e conta com mais de 10 cursos profissionalizantes, autorizados pelo Ministério da Educação, nas áreas de atendimento ao público, telefonista, secretariado, gestão. O foco é qualificar profissionalmente e de maneira ágil, levando em conta as habilidades e competências dos alunos.

O projeto social já beneficiou, em cinco meses, quase 500 pessoas em toda Aracaju. A formação tem carga horária de 20 horas e dá direito a certificado, o que melhora o currículo do jovem, que busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. “É um prazer implantar esse projeto aqui no Santa Maria, bairro que tenho um carinho especial. Meu objetivo aqui não é apenas capacitar, mas trabalhar a empatia nos alunos. Isso contribui profissionalmente, mas também melhora as relações humanas”, explica Eduardo Lima.

por Valéria Santana