Sargento Byron fiscaliza condições das ruas da Zona de Expansão

O vereador de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), fundador do projeto Estrelas do Mar, fiscalizou, ontem, 21, as atuais condições das ruas localizadas na Zona de Expansão. Após denúncias das condições precárias das ruas e avenidas, que vêm causando transtornos às famílias, principalmente devido ao período de fortes chuvas, o parlamentar foi até o local conversar com os moradores para encaminhar as demandas à gestão municipal.

Moradores da Rua Guaxuma, no Robalo, enviaram uma série de vídeos e fotos ao vereador relatando as dificuldades enfrentadas por quem reside no local. “Conheço bem a região da Zona de Expansão e sei que esses problemas não são de hoje. Fiz questão de ir até o local para organizar as informações porque vou levar até a Prefeitura para que sejam avaliadas e, enquanto as obras estruturantes não chegam, sejam realizadas obras paliativas. Esses cidadãos não podem, assim como ninguém, passar por isso. É lamentável!”, opinou Byron.

Mesmo em recesso até o início do próximo mês na Câmara, o parlamentar segue cumprindo a sua agenda e atendendo às demandas da população. “Estou aproveitando o momento de recesso da Câmara para fazer visitas, alguns diagnósticos junto à minha equipe e organizando novas pautas para voltarmos a todo vapor. Sigo cumprindo a minha agenda com a população, e não pensei duas vezes em fiscalizar a situação das ruas da Zona de Expansão”, disse o vereador.

Por Pábulo Henrique