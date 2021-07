Sergipe recebe 50.750 doses da AstraZeneca e 12.870 da Pfizer

Sergipe recebeu nesta quarta-feira (20) mais 63.620 mil doses de vacinas contra a Covid-19. São 12.870 da Pfizer e 50.750 vacinas da AstraZeneca.

A distribuição de todas essas vacinas às regionais acontecerá na próxima quinta-feira (22). Desse modo, a campanha em todo o território poderá ser potencializada para que Sergipe continue avançando e reduzindo, cada vez mais, os índices de casos de infecção pelo coronavírus e óbitos em decorrência da covid-19.

Com esses novos lotes, o estado soma 2.416.650 de doses recebidas pelo Ministério da Saúde. Atualmente, o estado tem 42,34% da população vacinada com a primeira dose e 13,95% com a segunda dose ou dose única.