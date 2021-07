Sérgio Reis anuncia mais de R$ 2 milhões em parceria do INCRA

Nesta quarta-feira, 21, o ex-deputado federal e presidente do MDB de Sergipe, Sérgio Reis, anunciou nas suas redes sociais o aporte de mais R$ 2,5 milhões para as famílias assentadas no município de Lagarto. Inicialmente, 52 famílias irão receber cada R$ 5,2 mil e posteriormente R$ 5 mil do Fomento Mulher e mais R$ 6,4 mil de benefício.

Os assentamentos que serão beneficiados são: 22 de Novembro, José Gomes da Silva, Irmã Dorothy, Tapera, Antônio Conselheiro, Cabocla, Tiradentes, Camilo Torres, Mártires do Eldorado, Karl Marx, João Amazonas e Roseli Nunes. No início de agosto já será liberado R$ 270 mil para o projeto.

O benefício de uma ação de Sérgio Reis através da parceria do mandato do deputado federal Fábio Reis (MDB) junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Sergipe (Incra), onde Sérgio esteve na data de hoje, em reunião com o superintendente do órgão, Victor Sande.

“Agradeço ao INCRA Sergipe, em nome do superintendente Victor Sande e ao deputado Fábio Reis”, disse Sérgio Reis por meio das redes sociais.

