Sucesso da Domingueira do Recanto do Chorinho acontece no próximo dia 25

Dentro dos protocolos sanitários e de acordo com o decreto estadual de combate ao COVID, O Recanto do Chorinho retornou com as Domingueiras. E próximo domingo, 25, quem vai fazer parte da festa para animar a todos o Regional Recanto do Chorinho, Anna Aparecida, Lene Hall e participação de Mimi do Acordeon.

O Bar e Restaurante fica localizado no Parque das Cidade, Bairro Industrial, e a festa está programada para acontecer a partir das 17h30, os ingressos custam R$ 15,00 e vão está disponíveis na bilheteria casa.

Mais informações 79 999331361.

Fonte e foto assessoria