Vandalismo prejudica funcionamento do Terminal do Mercado

O funcionamento do Terminal de Integração do Mercado, no Centro, tem sido prejudicado por causa de constantes furtos e atos de vandalismo. Somente esta semana, foram registradas duas ocorrências de furtos: uma na fiação que alimenta a energia do terminal e outra nos cabos dos validadores. Na segunda-feira (19), o local chegou a ficar sem energia por algumas horas.

Além do furto de parte da fiação, criminosos danificaram o poste de alumínio que sustenta a rede de energia e tentaram furtar um dos portões de ferro do local. O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Renato Telles, ressalta que, além do prejuízo financeiro, atos como esse causam transtornos a quem utiliza o sistema de transporte coletivo.

“Infelizmente, o Terminal do Mercado tem sido alvo de vandalismo e furtos, o que traz grandes prejuízos para o funcionamento do local e, consequentemente, para a população. Temos colaborado com o trabalho das autoridades de segurança para inibir os atos de roubo e vandalismo que têm afetado a mobilidade urbana, mas também reforçamos um pedido à população que colabore com essas investigações, comunicando situações suspeitas através dos telefones 190 da Polícia ou 153 da Guarda Municipal”, comenta.

Semáforos

Ainda mais recorrentes, os furtos de cabos dos semáforos de Aracaju chamam a atenção. De janeiro a julho deste ano, mais de 2.000 metros de cabos foram roubados de equipamentos de sinalização eletrônica na cidade. E nesta quarta-feira, 21, houve mais um caso. Desta vez, foram furtados cabos do cruzamento semafórico da avenida Desembargador Maynard com a rua Estados Unidos.

Os cabos precisam ser substituídos e esse tipo de ação criminosa afeta a mobilidade urbana, pois os semáforos ficam sem funcionar e os agentes da SMTT precisam organizar o trânsito quando poderiam estar garantindo segurança viária ou atendendo ocorrências em outros pontos da cidade.

