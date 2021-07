Violência sexual em menores de idade, aumenta no estado de Sergipe durante período de pandemia

Por Dra. Andréia Braga

Conforme definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, “a violência sexual é toda relação sexual em que a pessoa é obrigada a submeter, contra a sua vontade, por meio de força física, coerção, sedução, ameaça ou influência psicológica.”

Depois do homicídio a violência sexual é a forma mais cruel, devido ser a apropriação do corpo da mulher e do homem por alguém que tem essa posse de forma violenta de algo tão íntimo que só pertence a própria vítima.

Mulheres e homens que são violentados sofrem com o medo e vergonha, tendo muita dificuldade de se expor, denunciar e pedir ajuda a outras pessoas.

Em 2020 foram registrados em Sergipe 280 atendimentos a vítimas de violência sexual, sendo 216 menores de idade e 64 maiores de idade, conforme dados da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que presta assistência especializada a pessoas vítimas de violência sexual. A maioria das vítimas registradas foram meninas e meninos com idades entre 6 e13 anos.

Em caso de violência sexual podemos denunciar utilizando os números abaixo:

180 – Central de Atendimento à Mulher;

181 – Disque Denúncia Polícia Civil;

190 – Polícia Militar de Sergipe.

Locais para pedir ajuda:

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL): (79) 3225-8679;

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Aracaju: (79) 3205-9400;

Delegacia Especial de Grupos Vulneráveis de Lagarto: (79) 3631-3150;

Delegacia Especial de Grupos Vulneráveis de Itabaiana: (79) 3431-8513;

Delegacia Especial de Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora de Socorro: (79) 3256-4001.