Adema realiza a soltura de diversas espécies de aves e répteis

Sempre em consonância com o Artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, no qual assegura que “todo animal pertencente a uma espécie ambientada tradicionalmente na vizinhança do homem tem direito a viver e crescer no ritmo e nas condições de vida e de liberdade que forem próprias de sua espécie”, a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) tem realizado continuadamente o trabalho de preservação da fauna, e, devolveu aos seus habitats, 86 animais silvestres, entre répteis e diversos tipos de aves.

Reinseridos na natureza, os bichos encontravam-se no Centro de Tratamento de Animais Silvestres (Cetas), localizado no Parque Governador José Rollemberg Leite (Parque da Cidade), situado no bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju, onde passaram por tratamento veterinário e reabilitação após serem encaminhados por profissionais do órgão.

Provenientes das ações de resgates e apreensões realizados pela equipe de fauna da Adema e também do Pelotão de Polícia Ambiental, entre os animais postos à soltura em área de conformidade com as suas espécies, foram devolvidos à natureza, algumas jiboias (Boa constrictor), cágados (Chelidae), curiós (Oryzoborus angolensis), sanhaço (Thraupis), sabiás (Turdus amaurochalinus), corujas buraqueira (athene cunicularia), corujas caburé (Glaucidium brasilianum).

As equipes do órgão ambiental orienta à população que ao encontrar qualquer tipo de animal silvestre ou souber de criações ilegais em cativeiro, o cidadão deve manter contato com a equipe plantonista de resgate, por meio do telefone (79) 99191-5535.

