Banco do Nordeste destaca importância da agricultura familiar no evento “Somos Campo”

“Somos Campo: BNB ao lado do agricultor familiar” é o evento que o Banco do Nordeste promove, a partir desta segunda-feira, 26, para marcar o Dia Nacional da Agricultura Familiar, o Dia Internacional da Agricultura Familiar e o Dia do Agricultor, comemorados, respectivamente, nos dias 24, 25 e 28 deste mês. A programação integra também as celebrações do aniversário de 69 anos da instituição.

As atividades ocorrerão presencialmente, seguindo os protocolos sanitários vigentes, em unidades do Agroamigo, de todos os estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que integram a área de atuação do BNB, e terão transmissão pelo canal do Banco do Nordeste no YouTube. O objetivo é homenagear os produtores rurais clientes do Agroamigo e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), considerando o papel desempenhado por eles como fator importante de segurança alimentar e nutricional da população.

A live de abertura, às 9 horas de segunda-feira, 26, contará com a participação do presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, do diretor de negócios, Anderson Possa e do coordenador geral do Crédito Rural à Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Henrique Silva.

Na ocasião, serão apresentados a atuação do Banco no atendimento ao agricultor familiar e depoimentos de clientes do Programa Agroamigo. Também serão lançados o XIV Prêmio Banco do Nordeste de Microfinanças e o VI Prêmio Banco do Nordeste de Agricultura Familiar, que reconhecem iniciativas de êxito entre os clientes dos programas de microcrédito do BNB (Crediamigo e Agroamigo), assim como agricultores familiares atendidos pelo Pronaf.

As lives do evento “Somos Campo: BNB ao lado do agricultor” prosseguirão até quinta-feira, 29, sempre às 16 horas, com rodas de conversa sobre os temas crédito e inovação no campo (recursos hídricos, conectividade e energias renováveis), sustentabilidade e produção agroecológica (fomento à produção orgânica, cadeias sustentáveis, Plano Safra 2021-2022), aumento de produtividade e estratégias de comercialização.

Na quarta-feira, 28, haverá ainda a Programação Especial Dia do Agricultor nas unidades Agroamigo, com a realização de palestras sobre “Inovação para desenvolver os empreendimentos”, divulgando as linhas Agroamigo Net e Agroamigo Sol, “Como beneficiar a comercializar a produção”, “Divulgação das condições do Plano Safra” e “Sustentabilidade dos empreendimentos”. Os eventos presenciais ocorrerão em diferentes horários, de acordo com cada município. Os interessados podem consultar a agenda local pelo Whatsapp Agroamigo: (85) 9965-0300.

Relevância

Importante segmento produtivo rural brasileiro, a agricultura familiar é desenvolvida em pequenas propriedades rurais por grupos de famílias formados por pequenos agricultores, cuja produção destina-se ao consumo próprio, podendo o excedente ser comercializado.

De acordo com o Censo Agropecuário realizado, em 2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 76,8% dos estabelecimentos rurais do país eram formados por agricultores familiares, ocupando área de 80,9 milhões de hectares, correspondentes a 23% da área total dos empreendimentos do gênero.

Um dos mais importantes financiadores da agricultura familiar no Brasil, o Banco do Nordeste apoia o segmento com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Na posição de 30 de junho deste ano, por exemplo, o segmento registrou carteira ativa de R$ 10,4 bilhões e 1,9 milhões de operações ativas. No primeiro semestre de 2021, as contratações alcançaram R$ 1,9 bilhão, equivalentes a 307 mil operações de crédito.

Fonte assessoria