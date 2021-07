Banese cria espaço exclusivo para atender clientes do agronegócio sergipano

Ação faz parte do plano estratégico do banco, de fomentar o desenvolvimento regional por meio da oferta de crédito a diversos segmentos. O Espaço funcionará na Agência São José

O Banese vai inaugurar, no dia 16 de agosto, o ‘Banese + Agro’, um espaço de atendimento exclusivo aos produtores rurais sergipanos, seja de pequeno, médio ou grande porte. O ‘Banese + Agro’ funcionará na Agência São José, e contará com equipe própria e especializada neste segmento. O objetivo é oferecer produtos e serviços personalizados aos empresários do agronegócio, além de mais agilidade, comodidade e conforto.

Este é o segundo espaço exclusivo criado pelo banco este ano. O primeiro foi o ‘Banese + Empresas’, que está em funcionamento na Agência Francisco Porto desde o mês de junho. Ambas iniciativas fazem parte do plano de expansão de negócios da instituição, que visa, dentre outros objetivos, atrair novos clientes e ampliar a oferta de crédito aos empreendedores e empresariado sergipano de diversos segmentos.

“O segmento do agronegócio encontra-se em franca expansão no Estado e o Banese, como o agente impulsionador do desenvolvimento de Sergipe, não poderia deixar de oferecer um espaço especializado e confortável para os produtores rurais sergipanos. Estar cada vez mais presente e próximo das cadeias produtivas faz parte da estratégia do banco”, declara o Superintendente de Atacado e Desenvolvimento, Wesley Teixeira Cabral.

Os colaboradores que atuarão na unidade estarão preparados para auxiliar os produtores rurais na análise do cenário rural atual. A equipe também estará pronta para ofertar, de acordo com a necessidade de cada produtor, os serviços de consultoria do AgTech Garage – parceiro do Banese e um dos maiores hubs de startups do agronegócio no mundo, que poderá ajudar a potencializar o investimento e a aumentar a produtividade através da oferta de soluções tecnológicas e inovação para o campo.

MIGRAÇÃO DE CLIENTES

Também dentro do plano de reestruturação do Banese, a partir de 16 de agosto, os clientes da Agência Jardins (localizada no Shopping Jardins) passarão a ser atendidos na Agência Antônio Carlos Franco (ACF), situada no mesmo bairro. Para manter a qualidade de atendimento aos correntistas, a equipe de atendimento ACF será reforçada com a chegada de parte dos baneseanos que atua na unidade Jardins.

Dentre os objetivos do redimensionamento da rede de agências estão: otimização da utilização da força de trabalho do banco, redução dos custos operacionais, e acompanhamento das novas tendências personalizadas de atendimento ao cliente.

O constante investimento e o aumento do número de serviços disponíveis nos canais digitais de autoatendimento, a exemplo do Internet Banking e do Mobile Banking, também são fatores que têm contribuído para esse redimensionamento. No primeiro trimestre deste ano, 83,7% das transações bancárias na rede Banese foram realizadas nos canais de autoatendimento e, deste total, 75% foram feitas no Internet Banking e no aplicativo.

TOBIAS BARRETO

A agência de Tobias Barreto também ganhará nova sede e, a partir de 9 de agosto, passará a funcionar na Avenida Sete de Junho, 313, Centro. O novo prédio do Banese no município foi totalmente reformado e conta com um espaço mais amplo para autoatendimento, além de ter sido adequado para oferecer acessibilidade às pessoas com deficiência.

A mudança também faz parte da estratégia de expansão de negócios do banco, com foco no crescimento da base de clientes e expansão dos serviços para os diversos segmentos econômicos.

Ascom Grupo Banese