Belivaldo autoriza reforma e ampliação do Colégio Francisco Rosa

Modernização de quadra coberta também foi autorizada. Investimentos são da ordem de R$ 2.337.997,70

O governador Belivaldo Chagas assinou, na manhã desta quinta-feira, 22, a ordem de serviço da reforma e ampliação do Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa Santos localizado no conjunto Bugio, em Aracaju, juntamente com a reforma e modernização da quadra de esportes coberta. A obra é uma reivindicação antiga da comunidade escolar, que tem na unidade de ensino não somente um ambiente de aprendizagem, mas de lazer e interação social, sendo uma das mais importantes escolas do Conjunto Bugio. Serão R$ 2.337.997,70 investidos, recursos oriundos de verbas federais do Programa de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

“O aluno em tempo integral passa muito mais tempo aqui e é preciso oferecer um ambiente que o atraia. Por isso mesmo é que não medimos esforços e aqui faremos esse investimento de aproximadamente R$ 2,4 milhões. Todas as salas serão climatizadas, todo o ambiente de trabalho dos professores também, enfim, uma escola boa, que se tornará excelente,” afirmou o governador, destacando a qualidade que a escola já possui no aspecto pedagógico. Belivaldo disse, ainda, que a estrutura física da escola também acomoda os profissionais da educação, atendendo também, familiares que se dirigem ao prédio para acompanhar mais de perto o andamento do ensino.

Com 844 matriculados nas turmas de ensino médio integral, convencional e inovador, a escola passará por revisão das estruturas metálicas, cobertura, forros, revestimentos, melhoria das instalações hidrossanitárias e elétricas, além de total climatização. Também ganhará um projeto de acessibilidade com a construção de rampas e escadas e revestimentos de alta resistência e instalação de novas esquadrias em alumínio em todas as salas de aula.

O secretário da Educação, Josué Modesto, também destacou a importância dessa reestruturação. “Essa é uma escola emblemática, uma escola muito importante para comunidade do Bugio e ela tem uma estrutura muito boa, um terreno muito bom, porém ela passou por um processo natural de envelhecimento. Então, agora, nós vamos ter uma reforma total, modernização de instalações, com ar refrigerado em todas as salas, que é uma das grandes reivindicações dessa comunidade pelo clima muito quente, especialmente, no verão. Temos certeza que é uma escola que orgulha a nossa rede e, especialmente, orgulha a comunidade do Bugio”, afirmou Josué Modesto.

O projeto de combate a incêndio e pânico também será executado, em conjunto com a implantação do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas – SPDA; implantação do Sistema de Gás – GLP e instalação de forro PVC em todos os ambientes e novos rebocos em vários ambientes. A cozinha, os refeitórios e os banheiros serão ampliados e passarão por modernização com a instalação de bancadas em granito, louças e metais sanitários; execução de acessibilidade; ampliação da cozinha com despensa perecível e não perecível.

Na quadra de esporte, os estudantes poderão desfrutar de um novo espaço coberto com a construção também de arquibancada coberta e construção da casa de gás; construção da casa de lixo na área externa e da passarela interligando o colégio a quadra; além de ganhar vestiários masculinos e femininos e sanitários masculinos e femininos.

O diretor do colégio, Rubens Freire dos Anjos, ressaltou o potencial dessa revitalização. “Essa reforma vai ser bastante importante para a comunidade, considerando que esse colégio aqui já tem mais de 40 anos que foi inaugurado e nunca passou por uma reforma significativa. A comunidade só tem a ganhar porque o professor vai ter um espaço melhor para trabalhar e o aluno vai ter uma um espaço melhor para aprender”, disse. O professor também acredita que a comunidade em geral ganha com os investimentos feitos na escola, já que isso se traduz numa melhoria na educação, não só no Bugio, mas para os bairros vizinhos também.

Alice de Jesus Gonçalves, 16 anos, frequenta a escola desde 2019. Hoje, mesmo estando no terceiro ano do ensino médio, também comemora as melhorias que serão feitas. “Vai ser uma mudança para qualidade de ensino, todo mundo sempre reclamou do calor. Estou muito feliz e ansiosa para vê-la pronta, vai ficar linda. Não vai dar tempo de aproveitar muito porque eu já estou no 3 º ano, mas eu venho visitar a escola depois que estiver pronta. Eu faço parte do ensino médio integral, então acho que essas melhorias como ar-condicionado, por exemplo, vão trazer uma melhor qualidade de ensino”, afirmou.

Obras em andamento

Atualmente, são 37 obras em andamento pela Seduc. Dentre estas, 31 são em escolas, com investimento total de R$ 43.989.328,19. Desse total, 16 obras são do ensino médio em tempo integral com um orçamento final de R$ 25.370.893,78 em obras já contratadas. A previsão é que todas elas sejam finalizadas até 2022.

Foto: Mário Sousa/Supec