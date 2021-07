Belivaldo Chagas dá ordens de serviços da rodovia SE-255 e trechos da SE-170 nesta sexta

O governador Belivaldo Chagas (PSD) assinou, nesta sexta-feira (23), ordens de serviço para a reestruturação da rodovia SE-255, no acesso ao município de Macambira, e de trechos da SE-170, entre os municípios de Macambira, Campo do Brito, Lagarto e Itabaiana.



O investimento total liberado hoje é de cerca de R$ 25 milhões, que vão servir para ligar dois dos maiores municípios de Sergipe (Lagarto e Itabaiana), além de melhorar o escoamento agrícola e o acesso a municípios que compõem roteiros turísticos na região, dentro do projeto da Rota da Farinha, que vai ofertar turismo ecológico e de experiência em Campo do Brito, São Domingos e Macambira.

Na SE-255, a reestruturação abrangerá aproximadamente 9,3 quilômetros, que vão do entroncamento da SE-170 (Campo do Brito) à sede municipal de Macambira, com investimentos que passam dos R$ 4,95 milhões.

Na rodovia SE-170, no trecho entre Campo do Brito e Lagarto, a extensão total do serviço será de 28,16 quilômetros, com investimento de cerca de R$ 15,13 milhões. E no trecho que liga Campo do Brito e Itabaiana, o serviço de reestruturação terá investimento de R$ 4,9 milhões, na extensão de aproximadamente 8,7 quilômetros da via.

Estiveram presentes no ato os deputados estaduais Diná Almeida, Talysson de Valmir e Maria Mendonça; os prefeitos Alan de Agripino (Areia Branca), Adailton Sousa (Itabaiana), Anderson de Zé das Canas (Frei Paulo), Marcell Souza (Campo do Brito), Binho (São Domingos), Assisinho (Malhador) e Carivaldo Souza (Macambira); os ex-governadores Jackson Barreto e Gilton Garcia; os ex-deputados federais José Teles de Mendonça, Gia e Heleno Silva; o ex-deputado estadual Venâncio Fonseca; os vice-prefeitos Toinho do Trator (Macambira), Aduilson (São Domingos) e Médici de Maim (Campo do Brito); os secretários estaduais Ubirajara Barreto (Sedurbs), Sales Neto (Setur) e José Carlos Felizola (Segg); dentre outras autoridades.