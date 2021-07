Briga no rádio – Sindicato dos Radialistas esclarece polêmica

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio, Televisão Aberta por Assinatura e Publicidade do Estado de Sergipe (STERTS) vem a público se manifestar sobre o episódio ocorrido na manhã desta quinta-feira, 22, durante reportagem do Jornal da FAN FM, na qual os radialistas Narcizo Machado, ancora do programa rádio jornalístico, e Elton Rickarty, exercendo sua atividade profissional como secretário de comunicação do Município de Barrados dos Coqueiros. Para o STERTS as relações entre os profissionais de rádio e televisão devem ser pautadas com base numa conduta que prime pela estrita observância das normas e recomendações relativas à ética da profissão, pelo respeito mútuo, lealdade e pela nobreza de atitude. O fato ocorrido na reportagem demonstra que tal limite foi ultrapassado. O Sindicato, através dessa nota, não vem fazer a defesa unilateral, uma vez que ambos são associados a esta entidade representativa da classe, mas chama a atenção de todos, para que neste momento sensível, no qual o mundo atravessa, as relações entre os trabalhadores da comunicação sejam regidas ainda mais pelo respeito mútuo e a cordialidade. Mesmo que existam discordâncias ou falhas na comunicação entre as partes, não é de bom tom o uso de adjetivos que desqualifiquem ou, de certa forma, agridam o interlocutor, especialmente quando este for um colega de profissão.

Aracaju, 23 de julho de 2021.

Direção STERTS.