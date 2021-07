Comissão divulga escala de arbitragem para 2ª rodada SUB-20

A Comissão Estadual de Arbitragem da Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou nesta quinta-feira (22/07), a escala de arbitragem para segunda rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1 de 2021.

Toda a rodada será no próximo sábado (24/07). Ao todo 16 profissionais do apito estarão trabalhando na rodada do estadual. Confira a escala de arbitragem:

15h – América x Confiança, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas:

Árbitro Central: Diego Messias Santos – FSF

Assistente 1: José Augusto de Garcez – FSF

Assistente 2: Jadson Alves Santos – FSF

Quatro Árbitro: Gladstone Santos Pessoa – FSF

15h – Maruinense x Itabaiana, estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju:

Árbitro Central: Pedro Afonso Oliveira – FSF

Assistente 1: José Crispim dos Santos Neto – Master/FSF

Assistente 2: João Marcus Souza Góes – FSF

Quatro Árbitro: Hadston Alexandre Cardoso – FSF

15h – FreiPaulistano x Atlético Gloriense, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo:

Árbitro Central: Edivânio dos Santos Pinto – FSF

Assistente 1: Mismak Mendonça Lima – FSF

Assistente 2: Danilo Lessa Prado – FSF

Quatro Árbitro: João Paulo Cruz – FSF

15h – Lagarto x Sergipe, estádio Paulo Barreto, em Lagarto:

Árbitro Central: Michael Lima Tavares – FSF

Assistente 1: Antônio Glaubert de Santana

Assistente 2: Lucas Gabriel Santos Oliveira – FSF

Quatro Árbitro: Luciano da Silveira Santos – FSF

Fonte e foto FSF