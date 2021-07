Governo divulga cronograma da Perícia para Guarda Prisional

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), divulga o calendário da perícia médica para os 156 candidatos habilitados no Concurso Público nº 06/2018 para Guarda de Segurança do Sistema Prisional, nomeados no Diário Oficial do Estado, nº 28.711. A perícia será realizada de 10 a 25 de agosto.

Todos os candidatos habilitados têm até o dia 01 de agosto de 2021 para encaminhar a documentação, exames e laudos médicos, através do e-mail: concurso.sead@sead.se.gov.br (informar no campo assunto: POSSE CONCURSO PÚBLICO 06/2018).

Os candidatos que não constam na relação divulgada solicitaram final de lista de classificação.

Confira a data e hora da perícia médica acessando o link .

Ascom/Sead