Há dois dias sem óbito por covid, Aracaju segue avançando na imunização por faixa etária

Fotos: Sergio Silva

Nesta sexta-feira, 23, a campanha de imunização contra a doença provocada pelo novo coronavírus avançou para mais uma faixa etária: de hoje até o próximo domingo, 25, serão vacinados os aracajuanos de 31 anos.

Com as aplicações do dia, a capital sergipana passou a contar com 324.380 pessoas vacinadas, com a primeira dose ou dose única, o que representa 48,78% da população geral de Aracaju, que está há dois consecutivos sem registrar óbito provocado pela covid.

O avanço no calendário, coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), proporcionou, somente nesta terça, que mais 3.276 pessoas fossem vacinadas contra a covid-19, um momento ímpar para muitos que, com ansiedade, esperaram sua hora.

Além de avançar na faixa etária contemplada pela campanha, a Prefeitura também abriu mais dois pontos fixos de vacinação, que funcionam das 8h às 16h, ampliando as opções para o público-alvo da atual fase: o shopping RioMar (Coroa do Meio) e a Uninassau (avenida Augusto Franco).

Assim, bem como esses dois novos pontos, a população conta, ainda, com o Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), a Estação Cidadania (Bugio), a Universidade Tiradentes (Farolândia) e o Externato São Francisco de Assis (Suíssa).

Também será possível receber a vacina nos drive-thrus localizados no Parque Governador Augusto Franco – Sementeira – e no 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h. Para estes locais, é preciso se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Para as grávidas e puérperas, a vacina está sendo disponibilizada, exclusivamente, no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueira Campos). É necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e um documento que comprove a gravidez ou puerpério.

Novas perspectivas

Antes mesmo de abrir o ponto de vacinação, o assistente administrativo Tuan Costa Monteiro já estava no aguardo para ser um dos primeiros a receber a primeira dose em um dos pontos novos de vacinação.

“Minha família toda já foi vacinada. Mora com a minha avô e minha tia e só faltava eu ser vacinado, em casa. Eu me sentia muito responsável, por morar com elas e elas serem mais idosas. Durante o período de pandemia, trabalhei de casa e só saia para o extremamente necessário. Essa vacina é algo que esperei, sonhei demais. Estou muito feliz e emocionado por esse momento”, conta Tuan.

A engenheira florestal Juliana Souza também experimentou o alívio de poder receber o imunizante e, segundo ela, a vacina é uma das principais responsáveis pela melhora dos dados epidemiológicos.

“Ela traz esperança e, hoje, quando vemos os números de casos e mortes caindo devemos à existência da vacina. Fico muito feliz em, não só me imunizar, mas também contribuir para o coletivo. É um alívio e a vacina é a comprovação de que a ciência funciona e está do nosso lado. Precisamos cuidar uns dos outros”, frisa Juliana.

Vestida com dizeres em defesa da vacina, a assessora jurídica Mariana Araújo vislumbra o momento do reencontro com as pessoas queridas, porém, sem o medo que ronda o período de pandemia.

“E é a vacina que poderá proporcionar isso, não só os reencontros, mas, sobretudo, a preservação de vidas. A vacina significa menos mortes e mais saúde. Escolhi uma camisa especial porque a vacina boa é a vacina disponível. Sei que tem muita gente deixando de se vacinar porque está escolhendo o imunizante, mas é preciso se conscientizar que, quanto mais pessoas vacinadas, poderemos chegar, mais cedo, a um momento mais tranquilo para todos”, defende.

É esse, também, o pensamento do técnico em eletrônica Anthony Carvalho. “Estamos vendo as coisas melhorarem, aos poucos, e isso é graças à vacina. A esperança é de que esse período difícil passe logo e, hoje, vim fazer a minha parte, me imunizando. Meu sentimento é de alívio e agradeço muito pela oportunidade”, afirma Anthony.