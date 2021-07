Lúcio Flávio diz que insinuação de suposta ameaça “é tão absurda que dispensaria resposta”

O publicitário Lúcio Flávio, emitiu uma nota nesta sexta-feira (23) para informar que um texto que induzia uma ameaça a integridade física do senador Alessandro Vieira, é um absurdo.

Para Lúcio Flávio, “a insinuação é tão absurda que dispensa resposta, mas dada a repercussão que está sendo tomada na viralização da mensagem, informo a todos que basta conhecer a mim e as minhas condutas minimamente, além da minha vida pregressa, para saber que a insinuação não passa de recorte maldoso de uma fala fora de contexto”.

Veja o que diz a nota na íntegra

Circula, em mensagens de WhatsApp, um print de uma fala que emiti de forma escrita em um grupo privado, insinuando ou fazendo a sugestão de que o texto induzia para uma ameaça à vida ou integridade física do Senador Alessandro Vieira.

Tal insinuação é tão absurda que dispensaria resposta, mas dada a repercussão que está sendo tomada na “viralização” da mensagem, informo a todos que basta conhecer a mim e às minhas condutas minimamente, além de minha vida pregressa, para saber que a insinuação não passa do recorte maldoso de uma fala fora de contexto.

Ao Senador Alessandro, com quem divirjo no campo ideológico, e não pessoal, desejo vida longa, de preferência fora da política.

Segue o meu áudio, me manifestando sobre o assunto.

No mais, se em uma via, o senador declara que irá apurar o cometimento do crime de ameaça (Art. 147 CP), na outra via, eu virei sustentando que o referido “senador” está incurso no crime de denunciação caluniosa (Art. 399 CP), ou seja, a justiça serve a todos mas a verdade só favorece aos que com ela militam.

Atenciosamente,

Lúcio Flávio, 23/07/2021