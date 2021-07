Mulher é presa ao tentar entrar com droga no presídio de Tobias Barreto

A Polícia Civil de Itaporanga D’Ajuda cumpriu um mandado de prisão definitiva nesta quarta-feira (22), em Itaporanga, contra Adila Caroline Dias de Jesus, conhecida como “Carol”. Ela foi flagrada tentando entrar com uma quantidade de maconha no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), no município de Tobias Barreto, em 2019.

A substância entorpecente que ela portava seria destinada para o seu então companheiro, que se encontrava custodiado na unidade prisional. Por esse crime, ela foi processada e condenada a uma pena de cinco anos e nove meses de reclusão.

A detenção de “Carol”, que reside na cidade de Itaporanga, ocorreu poucos dias após a expedição do mandado de prisão. Ela se encontra agora à disposição da Justiça.

Informações e foto SSP