Pessoas de 31 anos podem se vacinar contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira em Aracaju

A vacinação de pessoas de 29, 30 e 31 anos, contra a Covid-19, inicia nesta sexta-feira (23) e vai até o domingo (25), em Aracaju. Um novo calendário divulgado nesta quinta (22) abrange o público geral de até 29 anos.

Para ter acesso à vacina, os aracajuanos poderão se dirigir aos dois postos itinerantes (Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores), após cadastro no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo, ou a um dos seis pontos fixos. Nesta nova etapa, a gestão também dará continuidade à imunização de gestantes e puérperas, acima de 18 anos, sem comorbidades.

Também será possível receber a vacina nos dois drive-thrus, localizados no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), e no 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h. Para estes locais, é preciso se cadastrar no portal VacinAju e aguardar liberação do código autorizativo.

Calendário

23, 24 e 25/7: 31 anos

26 e 27/7: 30 anos

28, 29 e 30/7: 29 anos

Também continuam se vacinando gestantes e puérperas acima dos 18 anos, e quem precisa tomar a segunda dose dos imunizantes.