Polícia Civil flagra suspeito por crime de maus-tratos a animais em Carira

A Polícia Civil prendeu em flagrante um suspeito de maus-tratos a animais no município de Carira, nesta sexta-feira, 23. Os agentes chegaram ao local após denúncias, que relatavam a presença de um animal lesionado e outro morto, e confirmaram o delito.

A Delegacia Regional de Carira foi informada sobre um homem que estava deixando os animais em situação de precariedade. Segundo as informações fornecidas pelo denunciante, havia um caso de cegueira num filhote de gato, ocasionada por uma grave lesão no olho deste, além do óbito de um cachorro.

Diante dos fatos, a equipe de policiais civis se deslocou até a residência do suspeito, para averiguar a veracidade das informações. No local, foi constatado que haviam cachorros desnutridos e amarrados, sem acesso a água ou alimento. Ainda na propriedade, também foram encontrados quatro galos de briga dentro de caixotes, destinados às rinhas ilegais, além de outra ave morta dentro do espaço onde acontecia a rinha.

De imediato, a prisão foi decretada e o homem conduzido à Delegacia de Carira, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O detido foi encaminhado à audiência de custódia, e fica à disposição do Poder Judiciário.

Fonte e foto SSP