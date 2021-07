Polícia prende suspeito de chefiar grupo de roubo a motocicletas em Aracaju

Na tarde dessa sexta-feira (23), no Centro de Aracaju, policiais civis da Delegacia Regional de Maruim e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) cumpriram um mandado de prisão expedido contra Eugênio Mota Silva, 25 anos. Ele é apontando como líder de um grupo de roubo a mototcicletas com atuação em diferentes municípios do interior sergipano.

De acordo com o delegado maruinense Ataíde Alves, Eugênio é suspeito de chefiar um grupo responsável por diversos roubos de motocicletas em municípios do interior. A prisão ocorreu nas imediações do antigo terminal rodoviário de Aracaju.

Outros dois supostos integrantes do grupo já se encontram presos. Denúncias são recebidas pela Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciado é resguardado.

Fonte e foto SSP