Prefeito de Arauá destaca avanços na gestão em entrevista

O prefeito de Arauá, Fábio Costa, foi entrevistado pelo jornalista André Barros, na Rio FM, quando fez um balanço dos quase sete meses de gestão. Ele lembrou que encontrou as contas do município com muitas dívidas, mas que mesmo assim, vem conseguindo honrar todos os compromissos atuais, em especial os salários dos servidores.

“Hoje estamos administrando dentro do limite prudencial e cumprindo o calendário de pagamento de servidores efetivos, comissionados e contratado”, disse. Na saúde, Fábio destacou as ações de combate à pandemia em Arauá. “Em seis meses, já realizamos mais testes para a Covid-19 do que todo o ano de 2020. Em um único dia, chegamos a fazer mais de 190 exames em parceria com a Universidade Federal de Sergipe”, comparou.

Outra área prioritária, segundo o prefeito, é a assistência social. “A prefeitura Já distribuiu mais de 3.500 cestas básicas para as famílias vulneráveis de Arauá. Todos os programas sociais estão funcionando e os atendimentos estão acontecendo, mesmo com as restrições da pandemia”, relatou.

Apesar de estar no primeiro mandato, Fábio Costa não abriu mão de viajar a Brasília para se reunir com todos os parlamentares sergipanos para pedir recursos através de emendas. Assim como também na Assembleia Legislativa, uma vez que os deputados estadual podem destinar recursos para os municípios através de suas emendas legislativas. “Graças a Deus o resultado dessas visitas tem sido satisfatório”, disse.

Outra preocupação do prefeito é com a geração de empregos. Para isso, em parceria com o SENAC e SESI, levou cinco carretas de cursos profissionalizantes para Arauá. “Estamos ofertando mais de 160 vagas para os moradores que desejam capacitação e assim ter melhores condições de entrar no mercado de trabalho, ou até mesmo empreender. O papel do poder público é criar oportunidades para a sua população, e é isso que estamos fazendo”, frisou Fábio Costa.

Ppr ascom/PMA