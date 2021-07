Prefeitura conclui colocação do gramado no Estádio João Hora

O campo do estádio João Hora, pertencente ao Club Sportivo Sergipe, em breve voltará a receber jogos e treinamentos do escrete alvi-rubro. Isso porque a área — após ser utilizada, entre junho e outubro de 2020, para abrigar o Hospital de Campanha de Aracaju —, está sendo recuperada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), conforme acordo com a presidência do clube.

Após a desativação da unidade hospitalar provisória, a Emurb iniciou uma série de procedimentos para revitalizar o local, chegando, agora, na reta final das obras. Diversas melhorias já foram executadas.

Recentemente, foi concluída a implantação de 11 mil metros quadrados do novo gramado. A relva, da espécie celebration, tem padrão Fifa (Federação Internacional de Futebol) e possui uma alta resistência e capacidade de regeneração após prática esportiva.

Também já foi concluída a descontaminação da área, ações de terraplenagem e implantação de um moderno sistema de irrigação, composto por aspersores e quadro de comando automatizado programável. Além disso, foi construído um sistema de drenagem pluvial.

No momento, está sendo executada a reconstrução do meio-fio no entorno da área de gramado, além da recomposição da camada de saibro da pista de atletismo. A previsão é que todo o serviço seja concluído até o final do mês de agosto.

O gramado, recém-colocado, precisa de pelo menos 60 dias para que sejam realizadas competições esportivas, como explica o ´secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

O gestor explica que foram realizados serviços de terraplanagem, de descontaminação do campo, do sistema de drenagem e irrigação. Entretanto, quanto ao gramado, ressalta Ferrari, é necessário aguardar cerca de 60 dias para que a grama se fixe ao solo.

O secretário municipal da Infraestrutura destaca que os serviços executados atendem aos mais altos padrões de qualidade. “Fomos bastante criteriosos neste trabalho, desde a remoção de toda a base do campo até a escolha do revestimento vegetal. Está sendo aplicada a grama celebration, padrão Fifa, que possui uma alta resistência e capacidade de regeneração. Essa grama é a mais utilizada nas principais arenas brasileiras”, detalha o secretário municipal.

