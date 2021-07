Prefeitura de Barra empossa servidores aprovados no concurso

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros realizou nesta sexta-feira, 23, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, a cerimônia de posse dos 28 candidatos aprovados no Concurso Público realizado em 2020, e homologado em abril deste ano. Na ocasião, foram empossados 18 Agentes Comunitários de Saúde e 10 Agentes de Endemias.

O prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, aproveitou a oportunidade para desejar boas-vindas aos novos servidores públicos e falou sobre a expectativa da gestão em recebe-los. “Hoje vivenciamos um momento de grande importância para o nosso município com a nomeação de alguns aprovados no nosso último concurso público. À medida em que os aprovados forem sendo convocados nós estaremos ofertando capacitação para que eles possam contribuir da melhor forma com o serviço público do município”, afirma o prefeito.

A nova servidora Tamires Barros demonstrou em palavras a satisfação em assumir o cargo de agente comunitária de saúde. “Depois de um longo período de estudo e dedicação o sentimento é de felicidade. Enquanto servidora pública o meu compromisso é prestar um serviço de qualidade para a população”, disse Tamires Barros.

Na próxima terça-feira, 27, será a vez dos aprovados nos cargos de Assistente Social e de Condutor de Ambulância assinarem o termo de posse.

Secom Barra/ Lucas Iann