Prefeitura de Rosário inicia vacinação de pessoas com 28 anos

As pessoas com 28 anos de idade, que não apresentam comorbidades, começaram a receber a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) na manhã desta sexta-feira (23), em Rosário do Catete. O Município também vacinará, excepcionalmente, neste sábado das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Durante a próxima semana, a vacinação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h, na sede da Secretaria de Saúde de Rosário do Catete, na Praça Dr. Clodoaldo Passos, s/nº, no Centro da cidade, sendo que o agendamento obrigatório ocorre no mesmo local e nos mesmos dias, das 8h às 12h. As pessoas devem comparecer com documento de identificação, cartão de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde.

Além das pessoas sem comorbidades, a Secretaria de Saúde segue com a vacinação das pessoas com comorbidades com idade superior a 18 anos, além dos profissionais da educação, da saúde, da segurança pública, da limpeza, da indústria e do transporte; gestantes e puérperas; pessoas com síndrome de down e autistas. Em Rosário do Catete já foram aplicadas 5.736 vacinas (primeira e segunda doses), sendo que 44% da população já foram vacinadas em relação à primeira dose.

Por Keizer Santos