Redes Públicas de Ensino se preparam para Avaliação de Fluência

A Avaliação de Fluência, instrumental que visa a colaborar para a alfabetização dos estudantes e para a formação de leitores fluentes será realizada no período de 30 de agosto a 10 de setembro, de maneira presencial e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária e higiene. Os gestores escolares devem realizar a validação dos dados administrativos (informações da escola e dos alunos do 2º ano do ensino fundamental) até 30 de julho, por meio do link: https://parc.caeddigital.net/#!/pagina-inicial.

A aplicação em Sergipe será realizada para estudantes do 2º ano do ensino fundamental atendidos pelo Programa Alfabetizar pra Valer (PAPV) da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. (Seduc) A ação é promovida em uma parceria entre os sistemas de ensino, por meio dos seus programas de alfabetização, a Associação Bem Comum e instituições parceiras e faz parte do Programa de Cooperação em Regime de Colaboração com os Municípios (PARC), do qual participam 10 Estados, inclusive Sergipe.

A diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave/ Seduc), professora Joniely Cruz, chama a atenção para o prazo de os gestores escolares realizarem a validação dos dados administrativos a ser feita até 30 de julho. “O objetivo da Avaliação de Fluência é aferir o desempenho dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental no processo de aprendizagem do código alfabético da Língua Portuguesa, aspecto sumamente importante para a alfabetização e desenvolvimento da compreensão de textos escritos. Os resultados permitirão identificar o nível de fluência em que cada estudante se encontra, de modo que sejam desenvolvidas ações que consolidem o seu processo de alfabetização. Vamos juntos somar esforços para garantir o direito de aprender de todos os estudantes”, disse Joniely Cruz.

Ela explica ainda que, neste ano, um dos diferenciais é o Curso de Desenvolvimento Profissional, que está sendo ofertado para os professores dos 1º e 2º anos do ensino fundamental. “Mesmo que a avaliação ocorra para os alunos do 2º ano, os professores do 1º ano, que compõem esse bloco de alfabetização, precisam conhecer a importância da fluência no desenvolvimento da consciência leitora dos estudantes”, afirmou.

Por meio da plataforma PARC, gestores e professores contam com diferentes possibilidades de conhecerem os resultados da avaliação, podendo transformá-los em estratégias e ações pedagógicas.

Formações

A diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional, Joniely Cruz, destaca ainda que durante o mês de agosto ocorrerá a formação para as equipes escolares de aplicação da Avaliação de Fluência a fim de garantir a padronização e organização do processo nas escolas.

No período de 12 a 23 de julho, o Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (SEGSAE/ CEAVE), em parceria com as diretorias regionais de educação, realizou formações sobre a Avaliação de Fluência com as equipes gestoras da Rede Estadual e com as equipes das secretarias municipais de educação circunscritas às respectivas diretorias.

Assessoria de Comunicação da SEDUC