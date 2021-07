Rosário: vereadores discutem pautas futuras e balanço dos trabalhos

Aconteceu na tarde desta quinta-feira, 22, a 38° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rosário do Catete. A sessão marcou o retorno da presidente da Câmara, a vereadora Amélia Resende, por motivos pessoais. Logo no começo da sessão, foi feita uma prestação de contas para os cidadãos rosarenses em relação à atuação da Câmara Municipal e dos seus vereadores no período de abril a julho desde ano.

Durante o período citado, foram feitas 21 sessões ordinárias com 14 projetos de lei aprovados de autoria dos vereadores da casa. Além disso, dois projetos de resolução e três moções e dois requerimentos foram aprovados. 48 proposituras foram colocadas em pauta pelos vereadores da Câmara Municipal de Rosário do Catete

A 38° Sessão Ordinária também discutiu projetos de lei que serão votados na próxima sessão, como o que institui a política municipal de combate ao alcoolismo na cidade de Rosário do Catete e o projeto que dispõe sobre a interrupção e suspensão de serviços de energia elétrica na cidade.

Por Midiando Comunicação